מספר משפחות הקשורות לכת 'לב טהור', שהתיישבו לאחרונה בניו יורק, ניצלו את יום טוב שמחת תורה ושמיני עצרת בשבוע שעבר - כדי להימלט מארצות הברית למדינה חדשה ולחזור לכת.

לפי הדיווח באתר Yeshiva World News, על פי מקורות המעורים בפרטים, מדובר בכעשר משפחות שלאחרונה התיישבו כאמור בניו יורק אחרי שעזבו לכאורה את הכת.

היעד שאליו שמו פניהם בעיצומו של יום טוב הוא הונדורס, מדינה במרכז אמריקה, הסמוכה לגואטמלה ולאל סלוודור.

זה קרה אחרי שכזכור לפני מספר חודשים פורקה כת לב טהור בגואטמלה, עם פשיטה דרמטית של כוחות הביטחון במדינה. רבות ממשפחות הכת נתפסו והועברו למדינות שונות, כולל ישראל וארצות הברית.

המשפחות הללו התאחדו מחדש במדינות החדשות ולהורים התאפשר לגדל בהן את ילדיהם בתנאי שייפרדו לחלוטין מהכת. אבל נראה שרצונות לחוד ומציאות לחוד.

כאמור, כעת נראה כי חלק מאותן משפחות - בחרו, בשידול מנהיגי הכת הכלואים בברוקלין, להימלט מניו יורק ולהגיע למדינה חדשה ולבסס בה את הכת.

לפי הדיווח, מפי אחד המקורות, מנהיגי הכת הנמצאים בכלא גרמו למשפחות להאמין שעדיף להישאר במדינה ללא יהודים, כמו הונדורס, מאשר בארצות הברית. זו לא הפעם הראשונה שבה ב"לב טהור" מחללים שבת או יום טוב כדי להסתדר במדינות שונות.

לפני כשלושה חודשים, כפי שדווח בכיכר השבת, קיימה ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת דיון מעקב נוסף בנושא מעורבות הממשלה בחילוץ ילדי כת "לב טהור" מגואטמלה - אחרי ההשתלטות על מתחם הכת זמן מה קודם לכן.

במהלך הדיון הוצגו הנתונים ולפיהם ישנן כ-10 משפחות עם ילדים מהכת שנמצאים בארץ, וכי יש משפחה אחת שלא משתפת פעולה עם הממשלה, אולם עומדת בקשר עם הרשות המקומית.

ד"ר יואל ליאון, שגריר, שליח מיוחד לעניין כת 'לב טהור', משרד החוץ אמר: "אנחנו ממשיכים את העבודה הבינלאומית שלנו. משפחות רבות כבר עזבו את גואטמלה ואנחנו שמחים על כך. נחתם הסכם עבודה אל מול הסוכנות, קיים תקציב לסיוע למשפחות אבל צריך פניות רשמיות של משפחות הניצולים לקבלת הסיוע".