ארז וינר מסביר: "זה מה שיקרה בעזה תוך שנה מהיום", והשוני בין אלימות בארץ לחו"ל

תת-אלוף במיל' על השלבים הבאים בעסקה לאור ההתפתחויות | ההחלטה הדרמטית של ראש השב"כ על היחס לארגוני הפשיעה מהמגזר הערבי | הפגנה לא חשוב על מה ואלימות המשטרה | רץ ברשת מרתק ומצחיק | אך שמירה על ההלכה הופכת לעבודה זרה ושטיפת מוח (דבר ראשון)

תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית תת אלוף במיל' ארז וינר על ההנחיה החדשה של ראש השב"כ ועל הנעשה ב.

ובכותרות:

עצרת חרדית בניו יורק: רבבות חסידים, בעיקר מסאטמר, התכנסו מול הקונסוליה הישראלית בניו יורק למחאה ותפילה נגד גזירת הגיוס בישראל. האירוע התנהל בסדר מופתי, עם נואמים על מנוף במקום במה מפוארת, כסמל לצניעות ואחדות.

הפגנות אלימות: בירושלים, הפגנה בבר אילן. בברצלונה, מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עם משטרה והשחיתו סניפי מקדונלדס וסטארבאקס כחלק מקמפיין BDS.

תקלה באמזון: תקלה במרכז נתונים של אמזון בווירג'יניה גרמה לשיבושים עולמיים בשירותי ענן, כולל אמזון, זום, סנאפצ'ט, וגם בישראל - גט טקסי, בנק ONE ZERO ושרותי הוט.

דילמה בחב"ד קראון הייטס: בקהילת חב"ד בברוקלין מתלבטים האם לארח את זוהראן ממדאני, מועמד פרו-פלסטיני לראשות העיר, שנוי במחלוקת עקב התבטאויותיו נגד ישראל. חלק תומכים ביריבו, אנדרו קאומו.

שערורייה ב: סרטון שפורסם ע"י "המוסד בפרסית" מחתונת בתו של בכיר משמרות המהפכה, עלי שמחאני, מראה נשים ללא חיג'אב, בניגוד לחוקי איראן. ציוץ נוסף רמז כי המנהיג חמינאי אינו כשיר.

ובפינת רץ ברשת: רכב חילוץ ברוסיה על צוקים, כלב מציל ילד מטביעה, אדם יוצא ממסעדה באלסקה עם מטוס ודלעת בצורת פרצוף.

