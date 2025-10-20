דבר ראשון | התוכנית המלאה ארז וינר מסביר: "זה מה שיקרה בעזה תוך שנה מהיום", והשוני בין אלימות בארץ לחו"ל תת-אלוף במיל' על השלבים הבאים בעסקה לאור ההתפתחויות | ההחלטה הדרמטית של ראש השב"כ על היחס לארגוני הפשיעה מהמגזר הערבי | הפגנה לא חשוב על מה ואלימות המשטרה | רץ ברשת מרתק ומצחיק | אך שמירה על ההלכה הופכת לעבודה זרה ושטיפת מוח (דבר ראשון)