תת-אלוף במיל' על השלבים הבאים בעסקה לאור ההתפתחויות | ההחלטה הדרמטית של ראש השב"כ על היחס לארגוני הפשיעה מהמגזר הערבי | הפגנה לא חשוב על מה ואלימות המשטרה | רץ ברשת מרתק ומצחיק | אך שמירה על ההלכה הופכת לעבודה זרה ושטיפת מוח (דבר ראשון)
חיזוק בצניעות - הוא דבר חשוב אך לפעמים הוא עלול להגיע ממקום כפייתי ולפגוע בנפש • העדות המטלטלת של האבא על בתו שהתחילה לעשות "דברים מוזרים" • פסיכולוגית בהתמחות קלינית ומטפל המוסמך מסבירים - מי עלול להינזק, מה הם סימני האזהרה וכיצד מטפלים? • וגם, המסר הסמוי שמתחבא במסרי ה"חיזוק" והאינטרסים הנסתרים • הסכנות של קווי הישועות והצניעות, כתבה שניה בסדרה (חרדים)
עדויות שהגיעו למערכת 'כיכר השבת' מספרות על שטיפת מוח והסתה שעוברות נשים חרדיות נגד המשפחה והרבנים - והכל במסווה של הבטחת ישועות והגברת הצניעות • איך קו שמוקדש לחיזוק בנושא כה חשוב עלול להיות בחשש עבודה זרה? • ויש גם הסבר לוגי פשוט מאחורי כל אותם סיפורי ניסים מעל דרך הטבע (מגזין כיכר)