מנהטן, ניו יורק – מחזה יוצא דופן נרשם אמש (ראשון) ברחובותיה השוקקים של מנהטן, אשר נצבעו לרגע אחד בשחור-לבן של עולם התורה. רבבות מבני היהדות החרדית בארצות הברית התכנסו לעצרת תפילה וזעקה אדירה וחסרת תקדים, שהתקיימה מול בניין הקונסוליה הישראלית במרכז ניו יורק. מטרת העצרת הייתה להביע תמיכה נחרצת בלומדי התורה בארץ הקודש ולמחות על המצב בעקבות גזירת הגיוס.

האזור סביב בניין הקונסוליה, אשר בדרך כלל גדוש באלפי סוחרים, עובדים וממהרים, התמלא אמש בהיקף עצום של אלפי חסידים שבאו מכל רחבי ניו יורק וניו ג'רזי. הרבבות הגיעו בעשרות אוטובוסים מאורגנים ממונסי, ווילאמסבורג, ברוקלין, קריית יואל, לייקווד ועוד, והתלכדו יחדיו לתפילה ומחאה.

על אף המסה האדירה של המשתתפים, ראוי לציין כי הקהל כולו הקפיד על שמירת הסדר המופתי. התנועה ברחובות הסמוכים זרמה כרגיל, כאשר המפגינים עמדו בצדדים המיועדים, ובכך הפגינו משמעת ציבורית מרשימה במהלך האירוע. זקני החסידים עמדו בשורה הראשונה כשהם נושאים שלטי מחאה בכאב עצור.

בראש המעמד נצפו האחים האדמו"רים מסאטמר, כאשר כל אחד מהם ישב לחוד בין חסידיו, סמל לעוצמת האחדות סביב נושא גזירת הגיוס.

במת העצרת עצמה היתה צנועה ויוצאת דופן: במקום במת כבוד ענקית ומפוארת, הנואמים עמדו בזה אחר זה מעל גבי מנוף שהרים אותם לגובה לצורך נשיאת הדברים, ולאחר נאומו של כל רב, הוא הורד בחזרה לקרקע. הרבנים הנכבדים ישבו בכיסאות פשוטים לצד זקני החסידים, בעוד פרחי החסידים עמדו מסביב והשתתפו במעמד.

במהלך העצרת נשאו דברים רבנים וראשי ישיבות מכל קצוות הקהילה החרדית בארה"ב.

דברי פתיחה נשא, הרה''ג רבי יושע נחמן בערגער ראש ישיבת 'אוהל תורה', בורו פארק.

את דבר ארץ הקודש נשא הרה"ג ר' דוד הירשלר מעיה"ק ירושלים.

עוד נשאו דברים: הגה''צ רבי אנשיל אשכנזי, אבד''ק חוות דעת". הגאון רבי יעקב הורוביץ, ראש ישיבת 'בית מאיר'. הרה''ג שלמה שבתי קסטנבוים, דומ''ץ בביהמ''ד 'בנין בראך' דקהל 'ייטב לב'.

בקבלת עול מלכות שמים התכבד האדמו"ר מבאבוב 45.

לצד הזעקה בשפת האידיש, חלק מדברי הנואמים תורגמו לאנגלית במיוחד עבור העיתונות העולמית שסיקרה את המעמד הכביר, כדי להעביר את המסר הברור וזעקת עולם התורה, לכלל העולם כולו.