הרמטכ"ל החות'י מוחמד עבד אל‑כרים אל‑ר'מארי,

היום תתקיים בצנעא, בירת המורדים החות'ים בתימן, הלווייתו של הרמטכ"ל החות'י, מייג'ור גנרל מוחמד עבד אל-כרים אל-ר'מארי. גנרל אל-ר'מארי, הדמות הצבאית הבכירה ביותר של קבוצת המורדים הנתמכת על ידי איראן שנהרגה על ידי ישראל, מותו אושר רק בימים האחרונים על ידי החות'ים.

לאחר הודעת מותו, מינו החות'ים את מייג'ור גנרל יוסף אל-מדאני לתפקיד ראש המטה הכללי החדש במשרד ההגנה של הקבוצה. אל-מדאני נחשב לאחד ממפקדי השטח המשפיעים ביותר בתנועה והוא מפקד על האזור הצבאי החמישי של החות'ים, האחראי לפעולות לאורך הים האדום. החיסול הישראלי המהדהד: הפגיעה במפקד המבצעי העליון אל-ר'מארי שימש כראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים החות'יים (בפועל, תחת המועצה הפוליטית העליונה). הוא נחשב לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בקבוצה הנתמכת על ידי איראן. מותו מהווה המכה הקשה ביותר עד כה להנהגה הצבאית של התנועה. החות'ים הודיעו כי אל-ר'מארי נהרג לצד בנו בן ה-13, חוסיין, ומספר ממקורביו. לטענתם, הוא נהרג "במהלך עבודתו הג'יהאדית" כחלק מ"שיירת הקדושים הגדולים בדרך לירושלים", בתוך מה שהם מכנים "המערכה של מבול אל-אקצא". ישראל אישרה כי אל-ר'מארי היה יעד לתקיפה אווירית שאירעה כבר בחודש אוגוסט. צה"ל אישר ב-16 באוקטובר כי אל-ר'מארי נהרג ב-28 באוגוסט 2025. באותה תקופה, ישראל ביצעה תקיפה אווירית על מפגש של בכירים בממשלת החות'ים בצנעא.

הרמטכ"ל החות'י מוחמד עבד אל‑כרים אל‑ר'מארי, ( צילום: רשתות ערביות )

אתר "דפנס ליין" (Defense Line) דיווח כי אל-ר'מארי נפצע קשה בתקיפה ישראלית ב-19 באוגוסט, איבד אחת מרגליו, ונפטר ימים לאחר מכן מפצעיו. על פי מקורות, המכה הייתה מדויקת במיוחד ופגעה בשיירתו ובמלוויו. יש לציין כי זו לא הייתה הפעם הראשונה שישראל כיוונה לאל-ר'מארי; ביוני 2025 כבר דווח על ניסיון חיסול שלו.

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, התייחס לחיסול ואמר כי "ראש מטה כללי נוסף חוסל מבין שורה של מפקדי טרור שביקשו לפגוע בנו – נגיע לכולם".

הסנדק של צבא הטרור החות’י

מוחמד עבד אל-כרים אל-ר'מארי, שנולד בין 1979 ל-1984 במחוז חג'ה בצפון תימן, החל את דרכו המיליטנטית כבר ב-2004, כשפיקח על הצוות הראשון של החות'ים להטמנת מטעני חבלה. הוא השתתף בכל שש המלחמות נגד ממשלת תימן בין 2004 ל-2010.

אל-ר'מארי היה דמות מפתח בהעברת הידע האיראני לגוף הצבאי החות'י. בין 2005 ל-2009 הוא נסע לסוריה ולדרום לבנון, שם קיבל אימונים קפדניים מקצינים שפיקחו עליהם חיזבאללה ואיראן. בביקור בטהראן ב-2009, הוא למד להשתמש ברקטות ובפגזי ארטילריה, וב-2012 קיבל אימונים צבאיים ואידיאולוגיים בביירות על ידי חיזבאללה.

משרד האוצר האמריקאי הצהיר כי אל-ר'מארי קיבל אימונים צבאיים מתקדמים במחנות המנוהלים על ידי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים, מה שאיפשר לו לנהל רשתות נשק מתקדמות הכוללות כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) וטילים בליסטיים.

רמטכ"ל החות'ים

ידו בכל - הרמטכ"ל החות'י

אל-ר'מארי מונה לראש המטה הכללי של החות'ים בסביבות 2016. בתפקיד זה, הוא היה האסטרטג הצבאי והמפקד המבצעי העליון של התנועה. הוא היה אחראי על תיאום בין יחידות היבשה, הצי והטילים של תימן, ופיקח על גניבת ושיפוץ הטילים של הכוחות המזוינים התימניים בשיתוף מומחים איראניים.

אל-ר'מארי הוביל את המבצעים הצבאיים המרכזיים של החות'ים, כולל תכנון ותיאום מתקפות רקטות וטילים בליסטיים חוצי גבולות נגד סעודיה, איחוד האמירויות וגם נגד יעדים ישראליים. הוא נחשב בעל "תרומה משמעותית" למתקפות החות'ים נגד ישראל. במהלך משבר הים האדום, אל-ר'מארי פיקד על מתקפות כטב"מים וטילים נגד ספינות סחר בינלאומיות ונגד ישראל.

בשל תפקידו המרכזי באלימות ובהסלמת מלחמת האזרחים בתימן, הוטלו על אל-ר'מארי סנקציות על ידי משרד האוצר האמריקאי במאי 2021 ועל ידי מועצת הביטחון של האו"ם בנובמבר 2021. בנוסף, נגזר עליו גזר דין מוות בבית הדין הצבאי במאריב.

למרות הכרזת החות'ים על הפסקת התקיפות נגד ישראל בעקבות הפסקת האש בעזה, הקבוצה הצהירה בהודעה על מותו של אל-ר'מארי כי היא מחויבת להמשיך להילחם נגד ישראל עד לשחרור ירושלים ו"היעלמות הישות". עפ"ל.