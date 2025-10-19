כיכר השבת
בעיר בני ברק

החייאה בדקות דרמטיות: כך הצילו כוחות ההצלה אברך בן 70 שהתמוטט בבית כנסת

כוחות הצלה הוזעקו לבית כנסת בבני ברק בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט | המתנדבים ביצעו פעולות החייאה מתקדמות בגבר כבן 70, ולאחר שבחסדי שמים חזר הדופק, פונה להמשך קבלת טיפול בבית החולים (בארץ)

כוחות ההצלה בזירה (צילום: דוברות הצלה)

אברך כבן 70 התמוטט הבוקר (ראשון) בבית כנסת ברחוב הרב סורוצקין ב. כוחות הצלה גדולים שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה והוא פונה לבית החולים איכלוב לאחר שבחסדי שמים ליבו חזר לפעום.

המשפחה מבקשת מהציבור להעתיר בתפילה עבור מרדכי בן חנה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

רופא מתנדב בהצלה פרופ' קובי שחם, תורן הלילה של הצלה צבי קופרמן וחובש הצלה מנחם זינגר דיווחו: "כשהגענו למקום, הכווינו אותנו לעבר גבר כבן 70 אשר שכב מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, לאחר שהתמוטט בבית הכנסת.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אשר כללו עיסויים, מתן שוקים חשמליים, ומתן סיוע נשימתי, ולאחר שבחסדי שמים ליבו חזר לפעום, הוא פונה להמשך טיפול בחדר ההלם בבית החולים איכילוב בתל אביב".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר