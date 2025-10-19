אברך כבן 70 התמוטט הבוקר (ראשון) בבית כנסת ברחוב הרב סורוצקין בבני ברק. כוחות הצלה גדולים שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה והוא פונה לבית החולים איכלוב לאחר שבחסדי שמים ליבו חזר לפעום.

המשפחה מבקשת מהציבור להעתיר בתפילה עבור מרדכי בן חנה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

רופא מתנדב בהצלה פרופ' קובי שחם, תורן הלילה של הצלה צבי קופרמן וחובש הצלה מנחם זינגר דיווחו: "כשהגענו למקום, הכווינו אותנו לעבר גבר כבן 70 אשר שכב מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, לאחר שהתמוטט בבית הכנסת.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אשר כללו עיסויים, מתן שוקים חשמליים, ומתן סיוע נשימתי, ולאחר שבחסדי שמים ליבו חזר לפעום, הוא פונה להמשך טיפול בחדר ההלם בבית החולים איכילוב בתל אביב".