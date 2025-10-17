ראש הישיבה הרב דוב לנדו שליט"א עשה אתמול צעד חריג ביותר והגיע להשתתף בשמחה מחוץ לעיר בני ברק כאות הערכה אישית לפועלם של ח"כ מאיר פרוש ולבנו ר"ע אלעד לשעבר ישראל פרוש.

הגר"ד לנדו הגיע אמש לאחר חצות הלילה להשתתף בשמחת הבר מצווה לנכדים התאומים של ח"כ מאיר פרוש, בני ראש עיריית אלעד לשעבר ישראל פרוש.

הגר"ד טרח והגיע במיוחד לעיר אלעד לאחר כינוס בני הישיבות שהתקיים אתמול באצטדיון ארנה בירושלים, וזאת בכדי להביע את הערכתו האישית לשלוחי הציבור המסורים ואיחל מזל טוב בלבביות ובחמימות.

זאת בהמשך לביקור חג של ח"כ מאיר פרוש בסוכתו של הגר"ד לנדו שליט"א בחול המועד סוכות, שם שוחחו ארוכות בלימוד ועל ענייני השעה.

כידוע, לח"כ מאיר פרוש קשר ארוך שנים עם הגר"ד לנדו, עוד מהימים שהיה תלמיד ישיבת סלבודקה, קשר שנמשך לאורך השנים.