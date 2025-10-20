מפגש בלתי צפוי ביציאה מהציון: החרדי נדהם כשגילה מי יושב לידו

רגע מיוחד בלתי שגרתי התרחש אתמול במהלך נסיעה משותפת ברכב שירות (‘אובר’) שיצא מאוהל ציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע ברובע קווינס בניו יורק לכיוון שכונת קראון הייטס בברוקלין, שם שוכן המרכז העולמי של החסידות.

על פי הפרטים שפורסמו היום (שני) באתר COLive, ומעוררים הדים בחסידות, ארבעה מתפללים עלו אתמול יחד לרכב לאחר שסיימו את תפילתם בציון. בין הנוסעים היה צעיר מבית חב"ד בוירג'יניה, שהגיע לניו יורק לרגל נסיעת עסקים, וניצל את ההזדמנות לעלות לאוהל ולהתפלל.

במהלך הנסיעה התפתחה שיחה בין הנוסעים. שיחה שגרתית לכאורה. אחד הנוסעים סיפר כי היה מעורב לאחרונה בתאונת דרכים לא פשוטה. לדבריו, הוא מצוי כעת במאבק מול חברת הביטוח והממסד המשפטי, ואינו יודע כיצד עליו לפעול. עוד סיפר כי לפני דקות ספורות בלבד עמד בציון והתפלל להכוונה מדויקת כיצד לנהוג.

באותו רגע הופתעו הנוסעים לשמוע את תגובת הצעיר מווירג'יניה, שנכח ברכב: הוא הציג את עצמו כעורך דין מוסמך שהסמכתו ניתנה לאחרונה - ובדיוק בתחום המדובר, דיני תאונות דרכים ותביעות ביטוח. לדבריו, הוא שוהה בניו יורק לרגל כנס מקצועי שייערך למחרת בנושא.

לאחר מכן, במהלך שאר הנסיעה – שהמשיכה לאורך כ-25 דקות – העניק עורך הדין לנוסע פירוט מקיף על הדרכים בהן עליו לנהוג, מה נכון לומר ומה לא, וכיצד עליו לבוא מוכָן לפגישה עם עורכי הדין האחרים.

לפי העדות שפורסמה, השיחה הייתה מקצועית לכל דבר ועניין, אך ההצטלבות יוצאת הדופן בין השניים – בסמוך כל כך לתפילה שנאמרה – הותירה רושם עז על כל הנוכחים.

אחד הנוסעים הגדיר את המפגש כ"סוג של תשובה מהירה לבקשת ברכה", והוסיף: "זה לא היה רגע דרמטי לכאורה, זו הייתה פשוט סיטואציה יומיומית – אבל כזו שלא קורה בה במקרה שהאדם היחיד שהיית צריך יישב ממש מולך".

לדבריו, "אין כאן הוכחה או נס שמיימי – אבל יש כאן תזכורת חזקה לכך שהתפילות שאנחנו אומרים לא נעלמות". עם הגעתם ליעד – אחד מרחובות קראון הייטס - החליטו הנוסעים לסיים את הנסיעה באמירת "לחיים" ספונטנית.