החגים בכלא הסתיימו: נכד האדמו"ר שוחרר אחרי שלושה חודשי מאסר

לאחר תקופה ארוכה של מאבק ציבורי, תפילות רבות ומחאות בקהילות החרדיות, שוחרר הערב (שני) ממעצר צבאי ר' אריה מרדכי רבינוביץ, נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים, לאחר שישב בכלא צבאי במשך שלושה חודשים – תקופה שבה עברו עליו כל ימי חגי תשרי הרחק מביתו, משפחתו ורבו.

כזכור, ביום כ"ו בתמוז נערכה מחאה סוערת נגד חילול קברים במתחם בנייה בעיר יהוד. במהלך ההפגנה עצרה המשטרה מספר מפגינים. בזמן החקירה בתחנת המשטרה התברר כי שלושה מהעצורים רשומים כעריקים מהשירות הצבאי.

על אף שבשלב הראשון הוחלט לשחררם, בדיקה נוספת של המשטרה אל מול צה"ל הובילה להוראה דרמטית לעצור את השלושה בגין השתמטות.

אחד העצורים, דוד מנחם מינצברג, שוחרר כבר לאחר ארבעים יום, לעומתו, נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים נשאר במעצר לאורך כל תקופת החגים, כשהוא נושא על כתפיו את כאב הגלות הפיזית והרוחנית.