כפי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', הגאון רבי דב לנדו יצא אמש (ראשון) למסע גיוס כספים למען עולם התורה.

הגר"ד לנדו נחת בשעות הבוקר בארצות הברית והגיע היום לקהילות היהודיות בקליבלנד ולוס אנג'לס, זאת כאמור במסגרת מסע חיזוק של 'קרן עולם התורה' - קרן המשלימה את תקציבי כל הישיבות שקוצצו ע"י בג"ץ.

המסע יתקיים היום עם סדרת דינרים מרשימים בבתי נגידי הקהילות בקליבלנד, בהם ייפגשו גדולי ישראל עם תומכי הקרן במטרה להבטיח את המשך הצלחתה של קרן עולם התורה.

בהמשך השבוע, בימים שלישי ורביעי, ייערכו מפגשים ואירועים תורניים בלוס אנג'לס, שם ימשיכו גדולי התורה בפעילות להעמקת השותפות ותמיכה בעולם התורה.

בלוס אנג'לס יצטרפו לראש הישיבה הגר"ד לנדו, הגר"י הלל, ראש ישיבת ליקווד הגר"י אולשין, ראש ישיבת מיר הגרא"י פינקל ולראשונה במסעות קרן עולם התורה יטול חלק גם הגאון רבי חיים פרץ ברמן, ראש ישיבת פוניבז'. "כיכר השבת" ימשיך לעקוב ולעדכן אחר המסע.