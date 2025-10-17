כיכר השבת
מעגלים של קודש: הקפות שניות בישיבת 'הר המור' – תיעוד מיוחד

בין שלל התיעודים מחצרות הקודש ברחבי הארץ, בחרנו גם להביא זווית אחרת • תיעוד מרהיב ממעמד ההקפות השניות בישיבת 'הר המור', שם פיזזו אלפים ורקדו עם ספרי התורה, באווירה של קדושה, טהרה ופנימיות עמוקה • לא רק תלמידי הישיבה נטלו חלק בשמחה – המוני אורחים, בהם עשרות חסידים, הגיעו מכל רחבי הארץ לחזות במחזה ההוד וליטול חלק בשמחה הטהורה, שנמשכה שעות ארוכות ברגש והתלהבות של מצווה • צפו בתיעוד המיוחד מהקפות של רוח, נשמה וריקוד (חרדים)

הקפות שניות בישיבת 'הר המור' (צילום: באדיבות המצלם)

