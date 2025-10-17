כיכר השבת
שמחת תורה אמיתית

הריקוד שהדהים: כך החליף ראש הישיבה את ספר התורה בגמרא

מאות תלמידים השתתפו במעמד הקפות שניות מרגש בישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק | צפו כשראש הישיבה הגר"ש אנגלנדר הפתיע בריקוד מיוחד עם גמרא במקום ספר תורה (עולם הישיבות)

הקפות שניות בישיבת בית שמעיה (צילום: שוקי לרר)

בשיאו של מוצאי חג שמחת תורה נרשם מעמד עצום ומרגש בישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק, כאשר מאות תלמידי הישיבה התכנסו למעמד הקפות שניות שנמשך לתוך הלילה, בהתלהבות ובשמחה שלא ניתן לתאר במילים.

המעמד האדיר נערך באולם הישיבה, והוא לווה בתזמורת מורחבת בניצוחו של המאסטרו הנודע יואלי דיקמן, יחד עם הקול הסוחף של הזמר שמחה בירנאהק. המוזיקה הקפיצה את הלבבות ונתנה כנפיים לריקודים הסוערים.

רגע השיא, שהותיר חותם עמוק על כל המשתתפים, היה כאשר ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אנגלנדר, הפליא במחול נלהב ומיוחד.

במקום ספר תורה כמקובל, נטל ראש הישיבה לידיו גמרא והחל לרקוד עימה בדבקות עצומה ובשמחה ששברה כל גבול. הריקוד סימל את החיבור העמוק והישיר בין לומדי התורה לעיקר עמלם, כשהתלמידים שרים בקול גדול: "נגיל ונשיש בזאת התורה". הריקוד היה ביטוי מוחשי לשמחתה של תורה הבוקעת מתוך לימוד עמל ויגיעה.

הבחורים הקיפו את ראש הישיבה במעגלי שמחה סוערים, ושתו בצמא את האש וההתלהבות שהקרין, כשהם שואבים כוחות אדירים לימים הבאים.

