אש ודבקות מה קיבלו הילדים במקום סוכריות? צפו בתיעוד סוחף מחצה"ק נדבורנה ירושלים צפו בתיעוד ענק מימי חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק נדבורנה ירושלים, בצילו של האדמו"ר, שיצא מגדרו ברוב התלהבות דקדושה במעמד ההקפות שניות | במהלך החג חולקו לילדי החמד תמונות ממסע הרחמים של האדמו"ר לאירופה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:59