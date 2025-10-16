סווכת - הושענא רבה - שמחת תורה, בחצה"ק נדבורנה ירושלים (צילום: דוד ארזני - ארי קופרשטוק)
בהתרוממות רוח ובלהט קודש נחגגו ימי חג הסוכות ושמחת תורה בצל קודשו של האדמו"ר מנדבורנה ירושלים.
מראות הוד נעלים נצפו בשולחנות הטהורים בשמחת בית השואבה שהרבי ערך ביד רמה לפני מאות חסידיו, כשהרבי משפיע דברי אלוקים חיים ומבעיר את הלבבות.
גולת הכותרת הייתה בליל שמחת תורה עת במקום מיני מתיקה לילדי החמד חולקו תמונות הוד ממסע הקודש של האדמו"ר על אדמת אירופה בחודש אלול האחרון בעת מסע רחמים והתעוררות, על ציון האדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע בעיירת בישטנא.
מעמדי ההוד נחתמו במעמד הקפות שניות שנערך ברוב פאר והדר כשהאדמו"ר יוצא מגדרו מרוב התלהבות דקדושה ורוקד עם ספר התורה בדבקות עליונה.
