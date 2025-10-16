כיכר השבת
מה קיבלו הילדים במקום סוכריות? צפו בתיעוד סוחף מחצה"ק נדבורנה ירושלים

צפו בתיעוד ענק מימי חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק נדבורנה ירושלים, בצילו של האדמו"ר, שיצא מגדרו ברוב התלהבות דקדושה במעמד ההקפות שניות | במהלך החג חולקו לילדי החמד תמונות ממסע הרחמים של האדמו"ר לאירופה (חסידים) 

סווכת - הושענא רבה - שמחת תורה, בחצה"ק נדבורנה ירושלים (צילום: דוד ארזני - ארי קופרשטוק)

בהתרוממות רוח ובלהט קודש נחגגו ימי חג הסוכות ושמחת תורה בצל קודשו של האדמו"ר מנדבורנה ירושלים.

מראות הוד נעלים נצפו בשולחנות הטהורים בשמחת בית השואבה שהרבי ערך ביד רמה לפני מאות חסידיו, כשהרבי משפיע דברי אלוקים חיים ומבעיר את הלבבות.

גולת הכותרת הייתה בליל שמחת תורה עת במקום מיני מתיקה לילדי החמד חולקו תמונות הוד ממסע הקודש של האדמו"ר על אדמת אירופה בחודש אלול האחרון בעת מסע רחמים והתעוררות, על ציון האדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע בעיירת בישטנא.

מעמדי ההוד נחתמו במעמד הקפות שניות שנערך ברוב פאר והדר כשהאדמו"ר יוצא מגדרו מרוב התלהבות דקדושה ורוקד עם ספר התורה בדבקות עליונה.

סווכת - הושענא רבה - שמחת תורה, בחצה"ק נדבורנה ירושלים (צילום: דוד ארזני - ארי קופרשטוק)
