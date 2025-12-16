כיכר השבת
"נהריה, היכון": איראן מפרסמת שלטי תעמולה חדשים התומכים בחיזבאללה

ארגון הטרור חיזבאללה כבר מזמן בעמדת ספיגה בודד לבד במערכה מול ישראל בלבנון | אך במקביל בכיכר פלסטין בטהרן התחדשו עם ציור קיר חדש שמאיים על ישראל | "תבוסה נוספת מחכה לכם בלבנון", נכתב בשלט (העולם הערבי)

השלטים בכיכר פלסטין באיראן (צילום: רשתות ערביות)

כיכר פלסטין (מיידאן פלסטין) בטהראן, שמוכרת כזירה מרכזית להצגת תעמולה ויזואלית במדינה, הפתיעה השבוע בחשיפת ציור קיר חדש, הממוקד בהתפתחויות האחרונות בלבנון ובהסלמה במתיחות בגזרה הדרומית.

הציור החדש, שהוצג במרכז הכיכר, נושא מסר ישיר ומאיים: "תבוסה נוספת מחכה לכם בלבנון". המיצג, שנחשף על רקע עלייה במתיחות בגבול הצפון, מתיימר לשקף את עמידת בלבנון ומדגיש את האפשרות לעימות נוסף מול ישראל.

לפי אנליסטים ומומחים למרחב התקשורתי האיראני, הציור אינו עומד בפני עצמו אלא משתלב במסגרת הנרטיב של המשך "ההתנגדות" והאמונה כי תבוסות האויב יחזרו וייעודו של חזבאללה לעמוד איתן יוגבר.

החשיפה מגיעה בתקופה שבה הגבול הצפוני של ישראל עם לבנון נתון למתיחות מוגברת, והציור משדר מסר כפול: אזהרה לאויבים חיצוניים והדגשת ההישגים של בריתות -חזבאללה באזור. לאחר שישראל שיתקה אותה מבחינה צבאית, איראן בוחרת לעשות קולות של מלחמה בתקווה לחיזבאללה יהיה מרוצה.

