כיכר פלסטין (מיידאן פלסטין) בטהראן, שמוכרת כזירה מרכזית להצגת תעמולה ויזואלית במדינה, הפתיעה השבוע בחשיפת ציור קיר חדש, הממוקד בהתפתחויות האחרונות בלבנון ובהסלמה במתיחות בגזרה הדרומית.

הציור החדש, שהוצג במרכז הכיכר, נושא מסר ישיר ומאיים: "תבוסה נוספת מחכה לכם בלבנון". המיצג, שנחשף על רקע עלייה במתיחות בגבול הצפון, מתיימר לשקף את עמידת חזבאללה בלבנון ומדגיש את האפשרות לעימות נוסף מול ישראל.

לפי אנליסטים ומומחים למרחב התקשורתי האיראני, הציור אינו עומד בפני עצמו אלא משתלב במסגרת הנרטיב של המשך "ההתנגדות" והאמונה כי תבוסות האויב יחזרו וייעודו של חזבאללה לעמוד איתן יוגבר.

החשיפה מגיעה בתקופה שבה הגבול הצפוני של ישראל עם לבנון נתון למתיחות מוגברת, והציור משדר מסר כפול: אזהרה לאויבים חיצוניים והדגשת ההישגים של בריתות איראן-חזבאללה באזור. לאחר שישראל שיתקה אותה מבחינה צבאית, איראן בוחרת לעשות קולות של מלחמה בתקווה לחיזבאללה יהיה מרוצה.