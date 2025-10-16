חשוד נעצר מה קורה בבני ברק? זו כמות החומר החשוד שנתפס במחסן תמים של בניין מגורים שוטרים ופקחים עצרו חשוד שהחביא כ-22 ק"ג של חומר החשוד כסם מסוג קנאביס - במחסן בבניין מגורים בבני ברק | בית המשפט האריך את מעצרו ביממה (משטרה, מקומי)

יכ יוני כץ כיכר השבת | 15:12