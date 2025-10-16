כיכר השבת
מה קורה בבני ברק? זו כמות החומר החשוד שנתפס במחסן תמים של בניין מגורים

שוטרים ופקחים עצרו חשוד שהחביא כ-22 ק"ג של חומר החשוד כסם מסוג קנאביס - במחסן בבניין מגורים בבני ברק | בית המשפט האריך את מעצרו ביממה (משטרה, מקומי)

הסמים שנתפסו בעיר התורה (צילום: משטרת ישראל )

ב והחסידות: במוקד התקבל אמש (רביעי) דיווח על מס' ארגזים עם חומרים החשודים כסם במחסן בבניין מגורים ברח' נחמיה בבני ברק.

שוטרי ופקחי יח' שיטור עירוני בני ברק הגיעו למקום ובבדיקה תפסו את ארבעת הארזים עם חומר החשוד כסם מסוג קנאביס במשקל כולל של כ-22 ק"ג.

בהודעת המשטרה שפורסמה היום (חמישי) נאמר כי "השוטרים בשטח החלו במלאכת איסוף ממצאים וראיות, שבמהלכם הגיעו לזהות החשוד".

בהמשך אותם שוטרים איתרו ועצרו את החשוד, בן 43, תושב בני ברק והוא הובא לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה נכלא.

הבוקר בימ"ש השלום בת"א האריך את מעצרו עד למחר.

