במחאה על מעצר העריקים: מדורות ופחים הוצתו ברחוב בר אילן בירושלים | התיעוד 

מפגנים ירושלמים חסמו הערב את רחוב בר אילן בירושלים, במחאה על מעצר עריקים חרדים, בשל אי הסדרת מעמד בני הישיבות | המשטרה: "נאלצנו להשתמש באמצעים לפיזור הפרות סדר ועד כה נעצרו 2 חשודים" (משטרה, בארץ)

תיעוד מההפגנה בבר אילן (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך השעות האחרונות התקיימה הערב (ראשון), מחאה וחסימת ציר התנועה באזור רחוב בר אילן ב, במחאה על אי הסדרת מעמד בני הישיבות, ומעצר עריקים על ידי צה"ל.

על פי הודעת , מאות מוחים חסמו את תנועת כלי הרכב והאוטובוסים ולסכן את משתמשי הדרך, להבעיר מדורות ופחים, וליידות אבנים וחפצים נוספים לעבר השוטרים. כאשר כתוצאה מכך, נפצעו 2 שוטרים.

בהמשך ניתנה הוראת פיזור על ידי קצין משטרה בשל הפרת הסדר וההתפרעות במקום, ולאחר שמפרי הסדר לא נשמעו להוראות השוטרים, נאלצו השוטרים להשתמש באמצעים לפיזור הפרות סדר ועד כה, נעצרו 2 חשודים על ידי השוטרים והם הועברו להמשך חקירה.

בהודעת המשטרה נאמר כי "גם בשעה זו, השוטרים יחד עם לוחמי מג"ב ירושלים, פועלים להשבת הסדר במקום".

בסיום נאמר כי המשטרה "תאפשר לכל אדם למחות בגבולות החוק אולם תפעל נגד הפרות סדר, תקיפת שוטרים והתפרעויות אלימות בניגוד לחוק".

