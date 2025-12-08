כיכר השבת
פרץ פעמיים למסעדה וגנב רכוש רב - עד שנעצר | תיעוד הפריצה

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו חשוד בשעת מעשה לאחר שעל פי החשד פרץ פעמיים למסעדה במרכז תל אביב וגנב מהמקום רכוש רב | יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה נגדו כתב אישום חמור בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים (משטרה)

תיעוד הפריצה למסעדה (צילום: דוברות המשטרה)

לפני כשבועיים התקבל ב דיווח על חשד לפריצה לעסק המשמש כמסעדה ברחוב הרצל בתל אביב, במהלכה נגנב על פי החשד רכוש רב לרבות קורקינט חשמלי, מחשב נייד ומספר רב של בקבוקי שתייה. בעקבות הדיווח פתחו שוטרי תחנת לב תל אביב בחקירה תוך איסוף ראיות.

לאחר ארבעה ימי חקירה ופעילות לאיתור החשוד, בשעת לילה, עלה כי אותו החשוד נמצא בתוך אותו העסק לאחר שעל פי החשד פרץ אליו בשנית, תוך שהוא נוטל מהמקום ע"פ החשד בקבוקי שתייה חריפים.

השוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד לאחר שניסה להימלט.

החשוד בן ארבעים, תושב יהוד, הועבר לחקירה שבסיומה נכלא. מעצרו הוארך מעת לעת, ובסוף השבוע האחרון הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום המייחס לו עבירות של פריצה לבנין וביצוע גניבה והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

