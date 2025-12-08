פרץ פעמיים למסעדה וגנב רכוש רב - עד שנעצר | תיעוד הפריצה

תיעוד הפריצה למסעדה ( צילום: דוברות המשטרה )

לפני כשבועיים התקבל במשטרה דיווח על חשד לפריצה לעסק המשמש כמסעדה ברחוב הרצל בתל אביב, במהלכה נגנב על פי החשד רכוש רב לרבות קורקינט חשמלי, מחשב נייד ומספר רב של בקבוקי שתייה. בעקבות הדיווח פתחו שוטרי תחנת לב תל אביב בחקירה תוך איסוף ראיות.