פרץ פעמיים למסעדה וגנב רכוש רב - עד שנעצר | תיעוד הפריצה

לפני כשבועיים התקבל במשטרה דיווח על חשד לפריצה לעסק המשמש כמסעדה ברחוב הרצל בתל אביב, במהלכה נגנב על פי החשד רכוש רב לרבות קורקינט חשמלי, מחשב נייד ומספר רב של בקבוקי שתייה. בעקבות הדיווח פתחו שוטרי תחנת לב תל אביב בחקירה תוך איסוף ראיות.
לאחר ארבעה ימי חקירה ופעילות לאיתור החשוד, בשעת לילה, עלה כי אותו החשוד נמצא בתוך אותו העסק לאחר שעל פי החשד פרץ אליו בשנית, תוך שהוא נוטל מהמקום ע"פ החשד בקבוקי שתייה חריפים.
השוטרים שהגיעו למקום עצרו את החשוד לאחר שניסה להימלט.
החשוד בן ארבעים, תושב יהוד, הועבר לחקירה שבסיומה נכלא. מעצרו הוארך מעת לעת, ובסוף השבוע האחרון הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום המייחס לו עבירות של פריצה לבנין וביצוע גניבה והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.
0 תגובות