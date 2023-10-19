בשעות הלילה המאוחרות אמש (מוצאי-שבת) נעצר בבני-ברק קבלן בנייה ופועל ערבי, בחשד לשפיכת פסולת בסמוך לבית הקברות בפאתי העיר. בסביבות השעה 02:00 בלילה, התקבל במוקד ארגון 'השומרים' דיווח טלפון מתושב בני-ברקי מודאג, המתגורר בסמוך לבית הקברות. מתנדב 'השומרים' מיהר להגיע אל בית הקברות, והבחין במשאית יוצאת מהשטח ומנסה להימלט. הוא הזעיק את המשטרה שפתחו במרדף אחר המשאית
טרגדיה קשה בעיר נס-ציונה: נער בן 14 נהרג בצהריים (שלישי) לאחר שנפל לבור אשפה במוסד לחולי נפש בעיר. הנער נפל לבור בעומק של חמישה מטרים. אביגדור שטרן מתנדב בארגון זק"א, סיפר: "כשהגענו למקום הנער שנפל לבור בעומק מספר מטרים, היה ללא רוח חיים" (חדשות, בארץ)
"אף פעם לא הבנתי את הקשר שבין חילולי השבת לשריפת פחי האשפה. אך אני גם לא מנסה להבין. אבל אם באמת צריך לשרוף משהו בעבור משהו, אזי העילה האמיתית היא ההצעה להקמת המאגר הביומטרי שתפגע יותר מכל בצבור החרדי ובאשה החרדית"