המשטרה חודשת כי אישה מכרמיאל קברה את אמה בחצר הבית, בעומק 3 מטר, בשל הרצון להמשיך ולקבל את התקציבים שלה כניצולת שואה.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל בחודש שעב על חשש לחיי ניצולת שואה בת 93 המתגוררת בעיר כרמיאל יחד עם ביתה ובן הזוג של הבת, לאחר שקרוביה קיבלו מהם דיווחים סותרים אודות מצבה הרפואי.

עם קבלת הדיווח, הגיעו שוטרי המחוז הצפוני לכתובתה של ניצולת השואה שם פגשו בשניים שמסרו לשוטרים כי האם נפטרה אך מסרו גרסאות מחשידות באשר למקום קבורתה.

השניים נעצרו לחקירה וביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב גליל (יל״פ) הוקם צוות חקירה מיוחד בכדי לברר את נסיבות המקרה ולאתר את האם.

לאורך החקירה, מסרו השניים גרסה לפיה האם נפטרה בשיבה טובה בחודש אפריל 2024 והובאה לקבורה בעיר אחרת וכי אינם מעוניינים להצביע על מקום קבורתה.

חוקרי היל״פ חשפו במהלך החקירה סתירות רבות והעלו רמת חשדם אודות מקום הימצאה של ניצולת השואה.

במהלך ימי החקירה ולאחר שהבינו החוקרים כי בן זוגה של הבת היה זה שהעלים את גופת האם, הוא נמצא מת בתאו בכלא.

חוקרי היחידה המשיכו בחקירתם תוך גביית עדויות רבות ופעולות נוספות שכללו חיפושים נרחבים והבינו כי בשנים האחרונות היה בחצר הבית בור בעומק לא סביר ללא הסבר.

במקביל לראיות שונות שאספו החוקרים מהן עלה החשד כי מקום קבורתה של האם אינו מרוחק מהבית, החליטו להתמקד בחצר הבית בניגוד לעדויות המשפחה שדיברו על קבורה בעיר אחרת.

כשבועיים לאחר הפתיחה בחקירה ולאחר שחצר הבית נבדקה בכלי חפירה שונים, החליטו החוקרים להביא לפעילות כלי צמ"ה ואכן בסיוע כלבי משטרה ואמצעים נוספים, נמצאה גופתה של המנוחה בעומק של כשלושה מטרים באדמה.

מיד עם הוצאת הגופה וטרם שליחתה לבחינה במכון לרפואה משפטית באבו כביר ערכו השוטרים והגופים השונים שסייעו במקום, טקס מרגש לכבודה בו בפעם הראשונה, כשנה וחצי לאחר מותה בשיבה טובה, נאמר עליה קדיש בתוך ביתה.

על פי החשד, קבורתה נערכה לא על פי דין, לצורך הונאת כספי מדינה המוענקים לקשישה מהמדינה ומגופים שונים מתוקף גילה והיותה ניצולת שואה.

כנגד החשודה (הבת, בת ה-64) ממשיך להתנהל הליך פלילי בליווי הפרקליטות כאשר היא חשודה בעבירות של קבלת דבר במרמה, שיבוש מהלכי משפט, אי דיווח והפרת חובה חקוקה.

רפ״ק אלון ראובני, מפקד יל״פ גליל: ״במהלך 26 שנות שירותי במשטרת ישראל נחשפתי לאירועי קשים, אך אירוע זה הוא מהקשים שביניהם, בו קוברים ניצולת שואה בת 93 בחצר ביתה ועוד על ידי בני משפחתה. נפלה בחלקנו הזכות כשוטרי יל״פ גליל למצוא את הגופה ובסופו של דבר להביאה לקבר ישראל״.