כיכר השבת
רגעי אימה

ויכוח אלים במונית בירושלים: הנוסע שבר מראה והחל לתת אגרופים לנהג

ויכוח בין נהג מונית לנוסע הובילה לתקיפה חמורה. הנוסע תקף את הנהג באגרופים, שבר את מראת המונית, גרם נזק לדלתות, איים ורדף אחרי הנהג עם בקבוק שבור בידו. שניהם נזקקו לטיפול רפואי ופונו לבית החולים (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

בית המשפט האריך את מעצרו של חשוד בתקיפה חמורה ואלימה במיוחד של נהג מונית בירושלים. כך הודיעה היום (ראשון) .

זה קרה בסוף השבוע האחרון. נהג מונית הותקף באופן חמור בשכונת נווה יעקב בירושלים ואושפז בבית החולים. גם החשוד בתקיפה אושפז.

דיווח על האירוע הגיעה למשטרת ישראל, ושוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים פתחו בחקירה. במקביל כוחות משטרה של תחנת שפט הוזעקו למקום ועצרו את החשוד במעשה, ולאחר טיפול רפואי הוא הועבר לחקירה במשטרה.

הבקבוק המנותץ שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)
רסיסים (צילום: דוברות המשטרה)

על פי החשד, בעקבות ויכוח שהתגלע בין נהג המונית לנוסע החשוד, בשלב מסויים החשוד תקף את הנהג באגרופים, שבר את מראת המונית, גרם נזק לדלתות, איים ורדף אחריו עם בקבוק שבור בידו. כתוצאה מכך כאמור, השניים נחבלו ונזקקו לטיפול רפואי.

החשוד (בן 37, תושב צפון ירושלים) נעצר על ידי השוטרים, ואמש הובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. השופט כאמור האריך את מעצרו עד מחר, יום שני, לטובת מיצוי החקירה.

מהמשטרה נמסר: "נמשיך לפעול נגד אלימות בכבישים, וכנגד פורעי חוק אלימים ובפרט נגד אלה התוקפים נהגים שנותנים שירות לציבור משתמשי הדרך".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר