( צילום: דוברות המשטרה )

בית המשפט האריך את מעצרו של חשוד בתקיפה חמורה ואלימה במיוחד של נהג מונית בירושלים. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה.

זה קרה בסוף השבוע האחרון. נהג מונית הותקף באופן חמור בשכונת נווה יעקב בירושלים ואושפז בבית החולים. גם החשוד בתקיפה אושפז. דיווח על האירוע הגיעה למשטרת ישראל, ושוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים פתחו בחקירה. במקביל כוחות משטרה של תחנת שפט הוזעקו למקום ועצרו את החשוד במעשה, ולאחר טיפול רפואי הוא הועבר לחקירה במשטרה.

הבקבוק המנותץ שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

רסיסים ( צילום: דוברות המשטרה )

על פי החשד, בעקבות ויכוח שהתגלע בין נהג המונית לנוסע החשוד, בשלב מסויים החשוד תקף את הנהג באגרופים, שבר את מראת המונית, גרם נזק לדלתות, איים ורדף אחריו עם בקבוק שבור בידו. כתוצאה מכך כאמור, השניים נחבלו ונזקקו לטיפול רפואי.

החשוד (בן 37, תושב צפון ירושלים) נעצר על ידי השוטרים, ואמש הובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. השופט כאמור האריך את מעצרו עד מחר, יום שני, לטובת מיצוי החקירה.

מהמשטרה נמסר: "נמשיך לפעול נגד אלימות בכבישים, וכנגד פורעי חוק אלימים ובפרט נגד אלה התוקפים נהגים שנותנים שירות לציבור משתמשי הדרך".