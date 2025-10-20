הפרה נוספת של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חמאס: מוקדם יותר היום (שני), זוהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב שג'עייה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

הכוחות ירו לעבר המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום על הכוחות.

זמן קצר לאחר מכן, זוהו מספר מחבלים נוספים שחצו את הקו הצהוב, והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב שג'עייה באופן שהיווה איום מיידי לכוחות.

הכוחות ירו לעבר המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום על הכוחות.

דובר צה"ל מציין כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

בתןך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להעביר מסר ברור לראשי החמאס בעזה באמצעות מנגנון הפיקוח האמריקאי, לפיו "על כל מחבל חמאס שנמצא מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת ישראל להתפנות באופן מיידי. ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית.

"מי שיישאר בשטח ישמש יעד לתקיפה ללא כל אזהרה נוספת וזאת כדי לאפשר לכוחות צה"ל לפעול בחופשיות ובאופן מיידי מול כל איום".

השר כ"ץ הדגיש כי "ההגנה על חיילי צה"ל נמצאת בראש סדר העדיפויות וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לוודא את זה".