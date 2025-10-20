חשבון "המוסד בפרסית" ברשת X, המיוחס למוסד הישראלי, פרסם היום (שני) ציוץ נוסף בשפה הפרסית - שבו טען כי המנהיג של איראן אינו כשיר עוד לתפקידו. בציוץ לא נכתב במפורש שמו של חמינאי, אולם לרבים ברור שהכוונה אליו.

"מי שקורא לעצמו "מנהיג" הוא חסר תועלת כמעט לחלוטין", נכתב, "ואינו מסוגל למלא את תפקידיו. הוא לא מסוגל להתרכז יותר מ-10 דקות. הוא איבד לחלוטין את היכולת להבין את עצמו ולהתחבר למציאות".

עוד הוסיפו: "איראן מנוהלת על ידי צוות יועצים שלה. אין מנהיג, אין פוליטיקה, אין מדינה. אבדו מושכות העניינים. כל אחד הולך בדרכו וכל מה שהוא עושה הוא הוא עושה מה שהוא רוצה".

הדברים נכתבים ככל הנראה במטרה לערער עוד יותר את יסודות משטר האייתוללות בטהרן. לחשבון "המוסד בפרסית" מיוחסת אמינות רבה, לאור חשיפות דרמטיות ונכונות שפרסם בחודשים האחרונים. רבים מייחסים אותו למוסד הישראלי - שמצידו לא מכחיש את מעורבותו בחשבון אולם גם לא מאשר רשמית שהוא שעומד מאחוריו.

בני סבטי, הפרשן הישראלי לענייני איראן, הגיב לציוץ היום וכתב בפרסית: "המנהיג נעדר כבר חודש, אחת מתקופות ההיעדרות הארוכות ביותר. למה מתכוון המוסד הפעם? האם מערכת ההנהגה באמת נכשלה? האם משמרות המהפכה מנהלים את העניינים באמצעות שקרים?"

אתמול חשבון "המוסד בפרסית" פרסם סרטון יוצא דופן שמעורר סערה ומבוכה ברפובליקה האסלאמית הגדולה. הסרטון הוא מחתונת בתו של עלי שמחאני, בכיר משמרות המהפכה המקורב לחמינאי (ישראל ניסתה לחסל אותו במבצע עם כלביא).

הנשים באירוע נראות בסרטון בלבוש חשוף וללא חיג'אב - בניגוד לחוקים הנוקשים של משמרות המהפכה במדינה. "מזל טוב לבת היפה של שמחאני!" נכתב לצד הסרטון בעוקצנות. "מזל טוב מעט באיחור, אבל נושא כזה לא עולה כל יום".

עוד הוסיפו ב"ברכה" הייחודית: "אנחנו שמחים שהחיג'אב האסלאמי נשמר בסגנון חדש (קריצת עין). אבל אל דאגה, מר שמחאני תמיד מתייחס ברצינות לחוקי הדת, וכך גם אתה! הישארו מעודכנים לתמונות המרגשות הבאות..." הסרטון ככל הנראה צולם עוד לפני המלחמה אבל מתפרסם רק היום, ומעורר כאמור סערה ותסיסה באיראן.