אירוע מפחיד וחריג בחדרה: יריות נורו הלילה (בין ראשון לשני), בשל סכסוך עבריינים, בסמיכות לבית חב"ד בעיר. אחד הקליעים חדר לבניין וגרם לנזק ולבהלה במקום.

זה קרה סמוך לפינת הרחובות הרצל והנשיא. אחד הקליעים פגע כאמור בבית חב"ד - בזמן שבמקום התקיים "כולל ערב". אין נפגעים אולם אחד החלונות הגדולים נותץ בעקבות הירי.

הרב יוחנן בוטמן, שליח חב"ד בחדרה, סיפר לאתר חב"ד COL: "היו בבית חב"ד מספר חברותות שישבו ולמדו, במסגרת 'כולל ערב' בבית חב"ד. לפתע נשמעו יריות, ובהמשך אחד הקליעים אף חדר לבית חב"ד ושבר זכוכית גדולה ומחוסמת.

לדברי השליח, "מדובר בעבריינים שהיו בשני רכבים, בפינת הרחובות הסמוכה הרצל פינת הנשיא, הצומת בקו אלכסוני ישיר לבית חב"ד. כנראה פתחו באש זה על זה ואחד הקליעים פגע בבית חב"ד".

הרב בוטמן ציין כי מי שישב בסמוך לחלון שנפגע היה מנכ"ל מוסדות חב"ד בעיר הרב יוסף ווקסלשטיין. לידו ישבו מספר חברותות של אברכים ולמדו.

"ברוך השם קרה נס ואין נפגעים, למעט הנזק", מסכם הרב בוטמן. "התורה מגנא ומצלא, ממשיכים ללמוד ולפעול ולהפיץ אור".

מנכ"ל מסודות חב"ד בחדרה הרב יוסי ווקסלשטיין, חזר למקום לברך "ברוך שעשה לי נס במקום הזה". המשטרה פתחה בחקירה והבטיחה לשים את ידה על פורעי החוק, אך ככל הידוע כעת, בינתיים ללא תוצאות והם טרם נתפסו.