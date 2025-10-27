כיכר השבת
שנתיים לאחר בעלה

שורדת השואה שהקימה עולמות של תורה: הלכה לעולמה מרת רבקה בילא הלר ע"ה

בבני ברק הלכה לעולמה בגיל מופלג האה"ח מרת רבקה בילא הלר ע"ה | המנוחה שהייתה שורדת שואה ואשת חסד, זכתה יחד עם בעלה להקים מוסדות תורה ברחבי הארץ | ההלווייתה הבוקר בבני ברק (דיין האמת)

נר נשמה (צילום: שאטרסטוק)

בבני ברק נפטרה הלילה בשיבה טובה ובגיל מופלג האישה החשובה מרת רבקה בילא הלר ע"ה, והיא בת 98 בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה בקראקא לאביה הגה"ח ר' מיכאל למברגר הי"ד. בשנות השואה עברה מסכת ייסורים בל יתואר. לאחר המלחמה זכתה לעלות לארץ הקודש, וכאן בנתה את ביתה עם בעלה הרה"ח הנגיד רבי יהושע העשיל הלר ז"ל, זקן חסידי באבוב, שנפטר בדיוק לפני שנתיים, והוא בן מאה בפטירתו. המנוחה ע"ה עמדה לימין בעלה בהקמת מוסדות תורה וחסד, כאשר בעלה עמד לימין הרב מפוניבז' זצ"ל בבניית מוסדות הישיבה בבני ברק ובאשדוד, ולאחר מכן היה ממייסדי היישוב החרדי בעיר אשדוד, עת הקים את שכונת 'משכנות רווחה' ברובע ז' בעיר.

פרק מיוחד היה בחייהם של בני הזוג כאשר עמדו לימין כל קודשי בית באבוב, וזכו לבנות בתי כנסיות ומדרשות לחסידים, תוך התקשרות איתנה אל אדמו"רי החסידות.

זכתה לראות עולמה בחייה: בנה, הגאון רבי מיכאל משה הלר, ראש ישיבת 'עץ חיים' ד'באבוב', ועוד.

הלווייתה תצא היום, יום שני ה' במרחשון לסדר 'תקבר בשיבה טובה', בשעה 10:00 לפנה"צ מביתה ברחוב האדמו"ר מצאנז 1 בב"ב, ותעבור דרך ביהמ"ד 'שיח יצחק' דחסידי באבוב ברחוב חזון איש 16, לבית החיים ויז'ניץ ב"ב.

ת.נ.צ.ב.ה.

