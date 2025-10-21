ברוך דיין האמת: מבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים מגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו לשמי מרום של הגה"צ רבי יצחק אריה לייבוש הלפרין זצ"ל גאב"ד ראדומישלא, והוא בן 80 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בשכונת גולדרס גרין בלונדון בחודש תשרי תש"ה כבנו הגדול לאביו הגה"צ רבי אלחנן הלפרין זצ"ל, גאב"ד ראדומישלא.

בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו שתבלחט"א הרבנית תחי' בת הגה"צ רבי שמואל אלכסנדר אונסדורפר זצ"ל, רבם של חסידי צאנז בפתח תקוה, וחמיו של יבלחט"א האדמו"ר מצאנז.

לאחר נישואיו התגורר על יד חמיו במונטריאול שבקנדה, ולאחר מכן עבר לאנגליה, עד שבראשית שנת תש"ל השתקע בארה"ק.

בתחילה שימש כרב קהילת דברי חיים של חסידות צאנז בפתח תקווה, ובמקביל שימש כראש כולל 'מהר"ש ענגיל' בירושלים על שם סבו רבי שמואל ענגיל זצוק"ל.

מאוחר יותר עבר להתגורר בשכונת רמות ג' בירושלים, שם הקים את בית מדרשו 'אשל ברמה'. לאחר פטירת אביו הוכתר לגאב"ד ראדומישלא כממלא מקום אביו. וכן שימש שכונה כרב ומורה הוראה.

בחודש אייר האחרון שיכל את בנו הגאון רבי יחזקאל שרגא דוד הלפרין זצ"ל, חתן האדמו"ר מסטרופקוב, ורב בית המדרש צאנז בשכונת רמות בירושלים.

בימים האחרונים פונה לבית החולים, שם היה מורדם ומונשם לאחר סיבוך של זיהום שהסתבך, ולמגינת לב לפנות בוקר השיב את נשמתו הזכה לבוראו, כשהוא מותיר אחריו זרע ברך ה' בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

בניו הרבנים: רבי יעקב מאיר שמחה הלפרין, חתנו של גאב"ד מאקווא ירושלים זצ"ל. רבי נפתלי צבי הלפרין, חתנו של האדמו"ר מטשרנוביל, שהכתיר עצמו לפני מספר שנים כאדמו"ר מבערזא'ן בירושלים. רבי מרדכי יוסף משה הלפרין, חתן האדמו"ר מאמשינוב. רבי אברהם שלמה זלמן הלפרין. רבי אהרן הלפרין חתן האדמו"ר מקוסון בית שמש.

חתניו: רבי יעקב מרדכי טברסקי אב"ד טשערנוביל אלעד. רבי יחזקאל שרגא ברוך הלברשטאם, רב הצעיר של קריית צאנז. רבי משה סופר בן אב"ד חסידי ערלוי באלעד.

מסע ההלוויה תצא בשעה 12:30 מהיכל בית מדרשו ברמות, אל עבר מרומי 'הר הזיתים' שם ייטמן בחלקת אבותיו.

ת.נ.צ.ב.ה.