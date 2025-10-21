הרה"ח ר' שמואל צלר ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

ברוך דיין האמת: מבני ברק מגיעה היום (שלישי) הידיעה המעציבה על פטירתו הפתאומית של הר"ר שמואל צלר ז"ל מחשובי חסידי סאדיגורה, שהלך לעולמו בביתו ברחוב רשב"ם והוא בן 67 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בבני ברק בל' כסלו תשי"ח, לאביו החסיד המפורסם הגה"ח רבי יונה צלר זצ"ל, מזקני חשובי חסידי סאדיגורה, ומהמקורבים אל אדמו"רי בית סקולען. ר' שמואל היה מקורב של גדולי ישראל בדור הקודם להגאון הסטייפלר ומבחירי מצויני תלמידי ישיבת פוניבז' התחבב על ראשי הישיבה הגראמ"מ שך, הגר"ד פוברסקי ועוד. כן היה מקושר אל צדיקי אמת, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, האדמו"ר הרה"ק מבוהוש זי"ע, ועוד. שבר על שבר: גאב"ד ראדומישלא זצ"ל נפטר חודשים ספורים לאחר פטירת בנו חיים רוזנבוים | 08:41 ר' שמואל היה מגדולי מעתיקי השמועה בחצרות רוז'ין, עת היה דולה ומשקה מתורת צדיקי בית רוז'ין כל מה שקיבל מאביו החסיד רבי יונה ז"ל.

הרה"ח ר' שמואל צלר ז"ל בריקוד עם האדמו"רים מסקולען וסאדיגורה זצ"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

פרק מרכזי בחייו היה התקשרותו האמיצה לצדיקי בית רוז'ין וסקולען ובמיוחד אל ארבעת אדמו"רי בית סאדיגורה, בעל ה'כנסת מרדכי', בעל ה'עקבי אבירים', בעל ה'עטרת ישראל' וליחלט"א אל ממשיך דרכם, האדמו"ר מסאדיגורה.

הרה"ח ר' שמואל צלר ז"ל עם האדמו"רים מסאדיגורה זצ"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

בחייו הוציא לאור את הספר היחודי 'מנהגי קודש - רוז'ין' הכולל הליכותיהם בקודש של צדיקי בית רוז'ין. כן אף הוציא לאור קונטרסים מיוחדים המלאים מזן אל זן באמרות טהורות של צדיקי בית רוז'ין אשר קרא לקונטרסים בשם 'אור השבת' - 'אור השמיטה' וכן על זה הדרך האור טמון בכל חגי ומועדי ישראל.

מחזה מלבב היה בכל עת שעבר להתברך בפני קדשם של האדמו"רים מסאדיגורה תמיד היה בפיו אמרה מתאימה לזמן זה ותמיד היו כל הסובבים רוכנים לשמוע ממנו אמרות שפר האיך שהיה אמרם בפני האדמו"רים והם היו עונים לעומתם.

גם בשבת האחרונה לחייו - שבת בראשית, זכה לחלוף מול פני הקודש, כשהוא חוזר אחרי כמה אמרות מעניני הזמן והכל רוכנים לשמוע ולדלות עוד מאוצרו הטוב הבלום בקרבו.

הרה"ח ר' שמואל צלר ז"ל עם יבלחט"א רבו, האדמו"ר מסאדיגורה ( צילום: באדיבות המשפחה )

בשנה האחרונה התייסר בייסורים וקיבלם באמונה תמימה ובאמונת אומן והבוקר מצבו התדרדר לפתע והשיב נשמתו הטהורה ליוצרה.

היות שהמנוח לא הותיר אחריו זרע של קיימא הציבור נקרא ללמוד לעילוי נשמת רבי שמואל בן רבי יונה.

הותיר אחריו משפחה כאובה המבכה על פטירתו: אחיו המשב"ק שיבל"א הרה"ח ר' יוסף חיים צלר. ואחיותיו: מרת ברגר תחי', אלמנת הרה"ח ר' יעקב צבי ז"ל. מרת קאליש אשת הרה"ג ר' שלמה קאליש. מרת גראף תחי' אהרה"ח ר' נתן, ומרת ארנפלד תחי' אהרה"ח ר' מאיר שלמה.

הלווייתו תצא בשעה 16:00 מרחבת ביהמ"ד הגדול דחסידי סאדיגורה ברחוב גוטמכר בבני ברק, בדרכה לחלקת צדיקי סאדיגורה בבית החיים 'נחלת יצחק' בגבעתיים.

מוקירי זכרו מתבקשים להגיע ולחלוק למנוח החשוב ז"ל את הכבוד האחרון.

ת.נ.צ.ב.ה