"כאב גדול"

טרגדיה נוראית במשפחה החרדית: התינוקת נפטרה שעות לפני יום הולדת שנה

תאיר שמחה מוריס ע"ה, בתם של משפחת מוריס מקהילת חב"ד במיאמי ביץ', נפטרה במהלך חג שמיני עצרת. המשפחה התכוננה לחגוג את יום הולדתה הראשון יום לאחר מכן (ברוך דיין האמת)

ברוך דיין האמת (צילום: Shutterstock)

ברוך דיין האמת: בסוף השבוע הובאה למנוחות בפלורידה הילדה הקטנה תאיר שמחה מוריס ע"ה, שנפטרה במהלך חג שמיני עצרת בנסיבות טראגיות.

היא נפטרה יום לפני שחגגה את יום הולדתה הראשון. במשפחתה כבר התכוננו לחגוג לה בשמחת תורה, אבל המחול הפך לאבל כשהשיבה את נשמתה ליוצרה.

לפי הדיווח באתר COL, הפעוטה תאיר שמחה ז"ל היא בתם של יבלחט״א הרב שניאור וחיה מוריס, מבני קהילת חב״ד בצפון מיאמי ביץ׳, ונכדתו של הסבא ר' דוד מוריס, תושב כפר חב"ד.

היא הובאה למנוחות ביום חמישי במרכז חב"ד 'בית מנחם' בצפון מיאמי ביץ' הפלורידה ונטמנה בבית העלמין היהודי של דרום פלורידה.

מכריה וקרובי משפחתה מתארים אותה כילדה מתוקה, חייכנית ושמחה, שהביאה אור רב לבני משפחתה. פטירתה המוקדמת והפתאומית הותירה את המשפחה באבל כבד במיוחד.

