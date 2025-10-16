אבל ב'מגדל העמק': הגאון רבי בן ציון גרוסמן זצ"ל נפטר בגיל 81

ברוך דיין האמת, אבל כבד ב'מגדל העמק', בשעה האחרונה התקבלה הבשורה המרה על פטירתו של הגאון רבי בן ציון גרוסמן זצ"ל, מגדולי המשפיעים ב'מגדל העמק', מזקני חסידי חב"ד ומגדולי משפיעי החסידות, והוא בן 81 בפטירתו לאחר תקופה קשה שנמשכה כחצי שנה לאחר אירוע מוחי קשה שעבר.

הגאון רבי בן ציון זצ"ל היה בנו בכורו של הגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל ראש ישיבת פינסק קרלין ואחיו הבכור של רבה של מגדל העמק שיבלחט"א, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן.

בהגיעו לפרקו נשא לרעייתו תחי', בת של הגה"ח ר' ירחמיאל משה קעניג זצ"ל, מדמויות ההוד בירושלים ומחשובי חסידי חב"ד.

המנוח זצ"ל היה גאון בתורה ידען גדול ובקי בספרי החסידות והקבלה בעיקר בספרי חב"ד אליהם היה קשור בנפשו, במשך שנים ארוכות שימש הגאון כמשפיע רבים בקרב קהילות חב"ד ב'מגדל העמק' כשהוא מנסך דברי אלוקים חיים ומדליק את הנשמות בלהב החסידות.

הוא עמד לימין אחיו הגרי"ד גרוסמן במגדל העמק בענייני הכלל כשהוא מביא את הידע והעומק שלו בדרכי החסידות לכל פינה בעיר תורתו ועבודתו היו שילוב נדיר של לימוד לעומק ספרי חסידות ולהט של חסידות חב"ד.

המנוח זצ"ל הקדיש את חייו לתורה ולעבודה וזכה להותיר אחריו זרע ברך ה' בנים ובני בנים המשמשים בכתר תורה ובדרכי יראת שמים

מסע ההלוויה תתקיים בשעה 22:00 ב'מגדל העמק' שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים