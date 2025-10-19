ברוך דיין האמת: בשעות הצהריים הלכה לעולמה בדמי ימיה, האשה החשובה מרת שרה זיסל זוננשיין ע"ה, והיא בת 48 בלבד לאחר מחלה קשה.

המנוחה ע"ה נולדה בירושלים של מעלה, לאביה, שיבלחט"א הרב יוסף (יוסל'ה) גוטפרב, מדמויות ההוד והמוכרות בשטיבלעך המיתולוגים של שכונת 'זכרון משה' בעיה"ק ירושלים. ולאמה האשה הצדקנית מרת חיה בת ציון גוטפרב ע"ה, שנפטרה בחודש ניסן האחרון.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה האברך החשוב הרב דניאל זוננשיין, ויחד קבעו את משכנם בעיר בית שמש, שם חינכו את ילדיהם לתורה ועבודה בדרך המסורה מדור דור.

הפטירה הטרגית הותירה חלל עצום וכאב בל יתואר. ללב כואב במיוחד נוסף הצער הגדול על כך שמרת זוננשיין ע"ה נפטרה כאשר היא עדיין שרויה בתוך שנת האבל על אמהּ ע"ה, ובני המשפחה טרם התאוששו מהמכה הקודמת מאמם שנפטרה בגיל 68, והנה פקדה אותם טרגדיה נוספת.

המנוחה ע"ה התייסרה בייסורים קשים ומרים, וקיבלתם באהבה, היום נגדעה שירת חייה, ואת נשמתה הזכה השיבה לבוראה, כשהיא מותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, עשרה יתומים, כשרק ארבעה מהם זכתה להוביל תחת החופה ביום שמחתם.

מסע הלוויה יצא הערב (יום א') בשעה 20:00 מבית הלוויות שמגר בירושלים, אל עבר 'הר הזיתים' שם תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.