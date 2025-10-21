בצער רב וביגון עמוק מגיעה הבשורה המרה על הסתלקותה בשיבה טובה ובגיל מופלג של האשה החשובה מרת ליבא ורדיגר ע"ה, אשת חיל ואֵם משפחה, והיא בת 97 בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה בעיר סאנוק, גאליציה, לאביה הרב יוסף חיים טיסר ז"ל, וגדלה והתחנכה בבית שכולו טוהר ויראת שמיים. בילדותה עברה המשפחה תלאות קשות במלחמת העולם השנייה, כשהם שורדים בסיביר, ומשם הגיעו והשתקעו בבורו פארק, שם קבעו את ביתם.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הרה"ח ר' נחמיה ורדיגר ז"ל, שהיה מגדולי חסידי גור, ומ"היושבים ראשונה בממלכת בית גור". ר' נחמיה ז"ל ניצל ממחנה בוכנוולד יחד עם אח אחד מכל משפחתו, ולפרנסתו עסק בעסקי היהלומים.

לאחר פטירתו זכה ר' נחמיה ז"ל להנצחה נדירה ומרגשת: בנו, הנגיד המפורסם רבי שלמה ורדיגר, דאג להנציח את זכרו בבית המדרש הגדול של חסידי גור בירושלים, ובכך הפך לזיכרון נצח בחצר הקודש.

יחד בנו בני הזוג בית נאמן בישראל, שהיה מבוסס על תורה, חסידות, יראת שמיים וחסד.

המנוחה נודעה בפי כל כאשת חסד שהרבתה במעשים טובים כל ימי חייה, וכך חינכה את צאצאיה. על אף התלאות הרבות שעברה, היא הייתה מלאת חמימות ושמחת חיים עצומה, וידעה תמיד למצוא את המילה הטובה והמחמיאה לכל אדם שפגשה. שמחתה התוססת הפיחה חיים בכל מי שזכה לבוא בצל קורתה.

המנוחה זכתה לראות דור חמישי למשפחתה, וידעה כל אחד ואחד מצאצאיה בשמו. היא שימשה כאֵם מלכותית אמיתית, שהנהיגה את בית התורה המפואר שלה באהבה ובכוח פנימי עד ימיה האחרונים.

המנוחה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, ובהם בנה הנגיד המפורסם רבי שלמה ורדיגר, מגדולי התומכים בקרב חצרות קודש ובראשם חסידות גור.

מסע ההלוויה תצא היום בשעה 12:30 שעון ניו יורק, מבית הלוויות 'שומרי הדת', אל עבר בית העלמין 'מונטיפיורי'.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.