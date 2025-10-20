כיכר השבת
נפש נקי וצדיק

כבה הנר: הבה"ח יחיאל יהושע גלאי זצ"ל נפטר לאחר שנות יסורים קשים

אבל בבני ברק: הבחור החשוב יחיאל יהושע גלאי זצ"ל, השיב נשמתו הזכה לבוראה לאחר 42 שנה של ייסורי מחלה קשים מנשוא | המנוח הוא בנו של הרה"ג ר' מרדכי גלאי, בודק הסכינים המפורסם של מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל | מסע ההלוויה היום בשעות הצהריים בבני ברק ובאלעד (דיין האמת)

1תגובות
נר נשמה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

ברוך דיין האמת: בחצות הלילה (בין ראשון לשני) נפטר לבית עולמו, נפש נקי וצדיק, שנזדככה כל ימיה בייסורים קשים ומרים, הבחור יחיאל יהושע גלאי זצ"ל, והוא בן 42 בפטירתו לאחר שנות סבל בל יתואר.

יחיאל יהושע זצ"ל נולד לאביו שיבלחט"א, הרה"ג ר' מרדכי גלאי, השוחט המפורסם, ו'בודק הסכינים' של מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, ואחיו של יבלחט"א המקובל הגה"צ רבי שמעון גלאי. בשמחת הברית הוענק לו שמו בישראל ע"ש האדמו"ר הרה"ק בעל ה'חלקת יהושע' מביאלה זי"ע.

בגיל ארבע אובחן כחולה במחלת ניוון שרירים, הרופאים העריכו אז כי ימיו ספורים, והוא שרד מעבר לציפיות במשך 42 שנה.

על אף יסוריו הקשים המשיך בחוק לימודיו כמה שיכל, עד לפני כשבע עשרה שנה, אז הוחמר מצבו עד למאוד, כשהוריו עומדים לימינו לסעדו ולתמכו בביתם, ולא העבירו אותו לשום מוסד או בית רפואה כלשהו, כשרק הם מטפלים בו במסירות.

כאמור, אתמול בחצות הלילה השיב נשמתו לבוראו מזוככת וטהורה, לדאבון לב הוריו, משפחתו וכל מכריו.

הלווייתו תצא היום יום שני - כ"ח תשרי, בשעה 13:00 מבית הוריו, רחוב אבני נזר 11, ותעבור דרך בית הכנסת 'קהל חסידים' ברמת אלחנן לבית החיים באלעד.

ת.נ.צ.ב.ה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כמתואר , זה לא בגלל הקורונה, אז בדה , ומצטער לדעת על האבידה.
צדיק המסיכות

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר