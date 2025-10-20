ברוך דיין האמת: בחצות הלילה (בין ראשון לשני) נפטר לבית עולמו, נפש נקי וצדיק, שנזדככה כל ימיה בייסורים קשים ומרים, הבחור יחיאל יהושע גלאי זצ"ל, והוא בן 42 בפטירתו לאחר שנות סבל בל יתואר.

יחיאל יהושע זצ"ל נולד לאביו שיבלחט"א, הרה"ג ר' מרדכי גלאי, השוחט המפורסם, ו'בודק הסכינים' של מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, ואחיו של יבלחט"א המקובל הגה"צ רבי שמעון גלאי. בשמחת הברית הוענק לו שמו בישראל ע"ש האדמו"ר הרה"ק בעל ה'חלקת יהושע' מביאלה זי"ע.

בגיל ארבע אובחן כחולה במחלת ניוון שרירים, הרופאים העריכו אז כי ימיו ספורים, והוא שרד מעבר לציפיות במשך 42 שנה.

על אף יסוריו הקשים המשיך בחוק לימודיו כמה שיכל, עד לפני כשבע עשרה שנה, אז הוחמר מצבו עד למאוד, כשהוריו עומדים לימינו לסעדו ולתמכו בביתם, ולא העבירו אותו לשום מוסד או בית רפואה כלשהו, כשרק הם מטפלים בו במסירות.

כאמור, אתמול בחצות הלילה השיב נשמתו לבוראו מזוככת וטהורה, לדאבון לב הוריו, משפחתו וכל מכריו.

הלווייתו תצא היום יום שני - כ"ח תשרי, בשעה 13:00 מבית הוריו, רחוב אבני נזר 11, ותעבור דרך בית הכנסת 'קהל חסידים' ברמת אלחנן לבית החיים באלעד.

ת.נ.צ.ב.ה.