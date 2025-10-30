ברוך דיין האמת: מחצה"ק סלונים נגדעה דמות הוד, מיקירי קרתא דשופריא, הגה"ח הנודע רבי יחיאל אהרן בוימל זצ"ל, שהסתלק לבית עולמו אמש בחצות הלילה, בשיבה טובה, והוא בן צ"ב שנים בפטירתו.
המנוח זצ"ל נולד בשנת תרצ"ג לאביו הרה"ח רבי מרדכי בוימל זצ"ל, מחשובי חסידי סלונים בעיה"ק טבריה.
בילדותו התחנך בת"ת 'אור תורה' בטבריה, שם דבק ברבו, הרה"ק רבי מרדכי מסלונים זצ"ל, בהמשך עלה והתעלה בבחרותו בהיכל ישיבת 'בית אברהם', והיה מראשוני התלמידים אצל רבו הרה"ק בעל ה'נתיבות שלום' זי"ע.
בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו ע"ה, בת הרה"ג רבי בנימין זאב סוקולובסקי זצ"ל.
זכה לקרבה מיוחדת אצל רבו האדמו"ר בעל ה'נתיבות שלום' זצ"ל שאף ביקש ממנו ללמוד בחברותא עם בנו האדמו"ר מסלונים בהיותו בטבריה בשנות המלחמה והמצור על ירושלים.
במשך כחמישים שנה היה החזן המיתולוגי בראש השנה ויום הכיפורים ובעל קורא בבית הכנסת הגדול של חסידי סלונים בעיה"ק ירושלים.
בשנים האחרונות הלך ונחלש ואמש השיב נשמתו הזכה לבוראו, כשהוא מותיר אחריו בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות בדרך שהתווה להם כל השנים.
הלוויתו תצא היום - חמישי, בשעה 10:00 בבוקר מבית הלויות שמגר בירושלים דרך ישיבת סלונים ברחוב סלנט אל עבר 'הר הזיתים' .
ת.נ.צ.ב.ה.
