זקן חסידי סלונים דמות הוד משנות דור: הגה"ח רבי אהרן בוימל זצ"ל, זקן חסידי סלונים הלך לעולמו אבל כבד בחצה"ק סלונים, מנופה של החסידות נגדעה דמות הוד, כשלבית עולמו הסתלק בשיבה טובה הגה"ח רבי אהרן בוימל זצ"ל, זקן החסידים והחזן המיתולוגי במשך יובל שנים בחצה"ק סלונים | מסע ההלוויה תצא היום מהיכל הישיבה אל עבר 'הר הזיתים' (דיין האמת)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 08:24