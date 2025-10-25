הרב אהרן אריה צימרמן זצ"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

ברוך דיין האמת. עם צאת השבת התקבלה בצער עמוק וביגון כבד הבשורה הקשה מבית החולים לניאדו בנתניה על פטירתו של אחד מעמודי התורה והחסד בעיר נתניה, הרה"ג רבי אהרן אריה צימרמן זצ"ל, אשר השיב נשמתו הזכה לבוראו במוצאי שב"ק נח, והוא בן 66 בלבד בפטירתו, לאחר שסבל ייסורים קשים במשך שנה וחצי בעקבות מחלה קשה.