ברוך דיין האמת. עם צאת השבת התקבלה בצער עמוק וביגון כבד הבשורה הקשה מבית החולים לניאדו בנתניה על פטירתו של אחד מעמודי התורה והחסד בעיר נתניה, הרה"ג רבי אהרן אריה צימרמן זצ"ל, אשר השיב נשמתו הזכה לבוראו במוצאי שב"ק נח, והוא בן 66 בלבד בפטירתו, לאחר שסבל ייסורים קשים במשך שנה וחצי בעקבות מחלה קשה.
המנוח זצ"ל נודע כבעל כשרון גדול. בבחרותו שקד על תלמודו בישיבת כפר חסידים, שם ספג תורה ויראה והתקשר בכל לבו לרבותיו. לאחר נישואיו העתיק את מגוריו לעיר נתניה, והפך עד מהרה לאחת הדמויות המרכזיות בהיכלי התורה שבעיר.
כמוסר שיעורים עמוקים ורחבי יריעה, פעל להגדלת תורה בכל קצווי הארץ, אם בנתניה, אם מחוצה לה. שיעוריו הקבועים, דרשותיו הנלבבות ושיחותיו המחזקות, הפכו לאבן שואבת לרבים.
בשנה האחרונה נאבק בגבורה במחלתו, תוך שהוא מוסיף חיזוק באמונה, בביטחון ובדברי תורה, והיה לאות ולמופת לסביבתו כיצד יהודי חי גם בעת צרה.
ההלוויה תצא הערב מוצ"ש נח, בשעה 23:30 מבית העלמין וותיקים בנתניה
ת.נ.צ.ב.ה.
