הצדקנית שעלתה מפרס

חיה בצניעות: מרת נעימה נקי ע"ה, האם שהאירה את ירושלים בחיוכה

אבלים וחפויי ראש ליוו המונים השבוע את האשה החשובה מרת נעימה נקי ע"ה שהלכה לעולמה בגיל 92 |קווים ראשונים על סיפור חייה המרתק של אשת חיל ירושלמית, שעלתה מפרס כנערה צעירה והקימה משפחה מפוארת לצד בעלה הצורף המפורסם (דיין האמת)

נר נשמה. אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

העיר ירושלים נפרדה השבוע בדממה יקרה מאישה גדולה, מרת נעימה נקי ע"ה, שהובאה למנוחות בשיבה טובה והיא בת 92 בפטירתה.

סיפור חייה של המנוחה ע"ה, שעלתה מפרס כנערה צעירה לבדה, שזור בסיפורה של ירושלים. בהגיעה לפרקה נישאה ל"צורף" הנודע מירושלים, רבי מאיר נקי ז"ל, ויחד הקימו דור ישרים מבורך - שבט מפואר ומכובד.

אך בעוד שסיפורי פעליה המפורסמים מילאו את האוזן, מעטים הכירו את הסיפור של האישה הענקית שעמדה מאחוריו. שמה, נעימה, היה תמציתה: דרכיה דרכי נועם, בחיוך, ברכות ובענווה אינסופית. היא הייתה ענקית בפשטותה ובדאגה האינסופית לשבט המבורך שהקימה – בנים ונינים, להם העניקה חום ואהבה ללא גבול.

דמותה של המנוחה ע"ה הייתה שילוב נדיר של ענווה, עוצמה וחוכמה. ילדיה ונכדיה ידעו כי גם כשהיו עושים "שטויות" סביבה, במיוחד בליל הסדר, לא הייתה מוכיחה אותם בקול רם. מבטה הגדול בלבד הספיק כדי להעביר את המסר ולהשפיע ללא מילים.

הייתה מבשלת סירי ענק, כמו בישיבות, ולא רק כדי להשביע, אלא מתוך תפילה. בשעה שהקדיחה את הסירים, ליבה פילל בחשאי על ילדיה, על נכדיה ועל חיילי ישראל, בתפילה פשוטה וכנה שנשאה ישירות אל השמיים.

צניעותה הייתה לשם דבר, ורבים השוו אותה לאסתר המלכה. היא הייתה יושבת בצניעות, ועד רגעיה האחרונים עלי אדמות הקפידה על כיסוי ראשה. גם כשבני המשפחה היו רבים, היא הייתה המפשרת, מפצירה בהם ברכות שיסלחו זה לזה וימנעו מקפדות. אמונה שנתן בה בעלה הצורף, הייתה מלאה, והיא נהגה תמיד ביושר ובכנות, כראוי לאשת חיל.

גם בייסוריה, לא שינתה דרכה. חוליה ממושכת הסתתרה תחת חיוך תמידי ופנים מאירות. אחד הסיפורים המפורסמים עליה מספר כי כאשר רופא הגיע לטפל בבעלה החולה, ביקשה שיבדוק גם אותה "על הדרך". הרופא נדהם לגלות שמצבה חמור בהרבה משל בעלה. נעימה ע"ה סבלה בשקט, הזדככה בייסוריה, אך תמיד הודתה לה', התפללה באמונה והפיצה סביבה אור.

במוצאי שבת נגדעה שירת חייה, ואת נשמתה הזכה השיבה לבוראה.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

מודעה מסע ההלוויה וימי השבעה

