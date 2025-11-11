הרב משה ויינברג ז"ל ( צילום: עדכוני חב"ד )

ברוך דיין האמת: בצער רב וביגון קודר מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הגה"ח ר' משה אשר אריה וינברג זצ"ל, מהמרצים החסידיים הבולטים בדורנו, אשר השיב את נשמתו ליוצרה הבוקר לאחר מחלה קצרה, והוא בן 74 בפטירתו.