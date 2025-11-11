ברוך דיין האמת: בצער רב וביגון קודר מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הגה"ח ר' משה אשר אריה וינברג זצ"ל, מהמרצים החסידיים הבולטים בדורנו, אשר השיב את נשמתו ליוצרה הבוקר לאחר מחלה קצרה, והוא בן 74 בפטירתו.
המנוח נולד בי"ג חשוון תשי"ב לאביו הרב ר' שמואל אליהו וינברג ז"ל, שכיהן כראש העיר הרביעי של בני ברק, ונכדו של האדמו"ר מסלונים זצ"ל.
במשך שנים רבות כיהן ר' משה אשר אריה זצ"ל כאחד מהמורים המרכזיים במכללת "בית רבקה" בכפר חב"ד, ייסד את מדרשת "מעיינות" שהייתה בין החלוצות בהפצת תורת החסידות לנשים, והיה ממקימי כולל החסידות בכפר.
אלפי תלמידות ספגו את תורתו ודמותו האצילית, וליוו אותו לאורך עשרות שנות פעילותו החינוכית והציבורית.
הלוויתו תצא היום (שלישי) בשעה 11:00 מביתו ברחוב רבי יהודה הנשיא 45 בני ברק, ותעבור דרך בית המדרש "אלכסנדר ארה"ב" ברחוב חזון איש 8 לבית החיים פוניבז', שם יובא למנוחת עולמים.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
0 תגובות