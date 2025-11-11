כיכר השבת
בנו של ראש עיריית ב"ב

מורה הדורות ומפיץ המעיינות: הרב משה ויינברג ז"ל הלך לעולמו לאחר מחלה

אבל כבד בחב"ד לאחר שהבוקר הלך לעולמו המרצה החסידי הנודע הרב משה אשר אריה וינברג זצ"ל • המנוח ייסד מדרשת מעיינות, והפיץ תורה לעדרים • נפטר בגיל בן 74 לאחר מחלה קשה • ההלוויה תתקיים הבוקר בבני ברק (דיין האמת)

הרב משה ויינברג ז"ל (צילום: עדכוני חב"ד)

ברוך דיין האמת: בצער רב וביגון קודר מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הגה"ח ר' משה אשר אריה וינברג זצ"ל, מהמרצים החסידיים הבולטים בדורנו, אשר השיב את נשמתו ליוצרה הבוקר לאחר מחלה קצרה, והוא בן 74 בפטירתו.

המנוח נולד בי"ג חשוון תשי"ב לאביו הרב ר' שמואל אליהו וינברג ז"ל, שכיהן כראש העיר הרביעי של בני ברק, ונכדו של האדמו"ר מסלונים זצ"ל.

במשך שנים רבות כיהן ר' משה אשר אריה זצ"ל כאחד מהמורים המרכזיים במכללת "בית רבקה" בכפר חב"ד, ייסד את מדרשת "מעיינות" שהייתה בין החלוצות בהפצת תורת החסידות לנשים, והיה ממקימי כולל החסידות בכפר.

אלפי תלמידות ספגו את תורתו ודמותו האצילית, וליוו אותו לאורך עשרות שנות פעילותו החינוכית והציבורית.

הלוויתו תצא היום (שלישי) בשעה 11:00 מביתו ברחוב רבי יהודה הנשיא 45 בני ברק, ותעבור דרך בית המדרש "אלכסנדר ארה"ב" ברחוב חזון איש 8 לבית החיים פוניבז', שם יובא למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר