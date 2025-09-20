הגאון רבי יעקב זכריה ( צילום: שילאן )

אבל כבד בעולם התורה והישיבות, עם הגעת הבשורה הקשה על הסתלקותו לשמי מרום של ראש ישיבת 'לב אליהו' הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל, לבית עולמו והוא בן שבעים שנה, לאחר תקופה קצרה של חולי ומכאוב.