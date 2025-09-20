אבל כבד בעולם התורה והישיבות, עם הגעת הבשורה הקשה על הסתלקותו לשמי מרום של ראש ישיבת 'לב אליהו' הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל, לבית עולמו והוא בן שבעים שנה, לאחר תקופה קצרה של חולי ומכאוב.
ראש הישיבה עבר בחודש האחרון אירוע מוחי קשה בכל העולם העתירו לרפואתו, כשבהוראת גדולי הרבנים אף נוסף לו השם 'רפאל', אך למרבה הכאב והצער, מצבו הידרדר, ואתמול, בלילשבת קודש, הסתלק לגנזי מרומים בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים.
ראש הישיבה זצ"ל, נולד בעיה"ק ירושלים לפני שבעים שנה. בבחרותו למד בישיבת 'פורת יוסף' המיתולוגית, שם דבק ברבו ראש הישיבה חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל.
ראש הישיבה עמד בראש ישיבת 'לב אליהו' בשכונת 'רמת שלמה' בירושלים. במהלך השנים, הרביץ תורה למאות תלמידים, והעמיד דורות של תלמידי חכמים.
בתחילת החודש הנוכחי - חודש אלול, הקים ראש הישיבה ישיבה חדשה בשם "דרך התורה". הישיבה מיועדת לצעירים והיא נפתחה בשכונת רמת שלמה בירושלים.
מטרת הישיבה היא לספק מסגרת מיוחדת עבור בחורים צעירים שמתקשים להשתלב בסדר יום עמוס. הקמת הישיבה נועדה למנוע מצב שבו הם נדחקים לשוליים ואף חלילה נושרים מעולם התורה.
הסתלקותו הפתאומית הכתה בתדהמה את תלמידיו הרבים, והותירה חלל גדול שאין לו מזור. "וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".
מסע ההלוויה יצא הערב - מוצאי שב"ק בשעה 21.30 מהיכל ישיבת 'לב אליהו' רחוב פאטל 19 רמת שלמה ירושלים, לעבר בית העלמין סנהדריה שם ייטמן לצד רבותיו הגרב"צ אבא שאול והגר"י צדקה זיע"א.
