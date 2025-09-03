לקיים בנו חכמי ישראל: דאגה רבה שוררת בקרב תלמידי ובוגרי ישיבת 'לב אליהו' בירושלים, בעקבות הידיעה כי ראש הישיבה, הגאון רבי יעקב זכריה, עבר לפנות בוקר (רביעי) אירוע מוחי קשה. מצבו מוגדר קשה, והוא זקוק לרחמי שמים מרובים.
הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמים עהור הגאון רבי יעקב בן נעימה, לרפואה שלימה בתוך שאר חולי עמו ישראל.
הגאון רבי יעקב זכריה, מתלמידיו המובהקים של מרן חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, עומד בראש ישיבת 'לב אליהו' בשכונת 'רמת שלמה' בירושלים. במהלך השנים, הרביץ תורה למאות תלמידים, והעמיד דורות של תלמידי חכמים.
בישיבה נערכות משמרות תפילה מיוחדות לרפואתו, והתלמידים מתבקשים להוסיף בלימוד ובתפילה לזכותו.
בתחילת החודש הנוכחי - חודש אלול, הקים ראש הישיבה ישיבה חדשה בשם "דרך התורה". הישיבה מיועדת לצעירים והיא נפתחה בשכונת רמת שלמה בירושלים.
מטרת הישיבה היא לספק מסגרת מיוחדת עבור בחורים צעירים שמתקשים להשתלב בסדר יום עמוס. הקמת הישיבה נועדה למנוע מצב שבו הם נדחקים לשוליים ואף חלילה נושרים מעולם התורה.
