ספר תורה שרוי בצער דאגה בעולם התורה: ראש ישיבת 'לב אליהו' הגר"י זכריה במצב קשה | העתירו בתפילות הגאון רבי יעקב זכריה, ראש ישיבת 'לב אליהו' בירושלים, אושפז במצב קשה בבית החולים לאחר שעבר אירוע מוחי | כלל ישראל נקראים להתפלל ולהעתיר לפני שוכן מרומים לרפואתו השלמה ולהוסיף בלימוד התורה לזכותו של האי גאון וצדיק (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 08:33