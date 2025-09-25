כיכר השבת
אבל בשכונה החרדית

טרגדיה נוראה: הילד שלום מאיר בן ה-9 לא התעורר משנתו ונפטר

שלום מאיר רימלר, ילד מחסידות חב"ד מברוקלין, הלך לעולמו בגיל 9 בלבד. הלוויה הכאובה התקיימה בערב ראש השנה, כשאלפים מלווים את משפחת רימלר האבלה (חרדים בעולם)

נר נשמה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

ברוך דיין האמת: הילד שלום מאיר רימלר ע"ה, בנם האהוב של הרב צבי ורעייתו פרל רימלר מ בשכונת קראון הייטס בברוקלין בניו יורק, נפטר בגיל 9 בלבד השבוע.

לפי הדיווח באתר חב"ד COL, שלום מאיר נודע כילד חביב, מלא חיים ואהוב על חבריו, ובפטירתו הותיר חלל עצום בקרב משפחתו וידידיו הרבים.

הוא הותיר אחריו את הוריו היקרים, אחיו ואחיותיו, וכן את סביו וסבתותיו - ר' משה ובלומה שניידר מפלורידה, והרב פייבל ורעייתו ציפורה רימלר מברוקלין.

הלוויתו התקיימה ביום שני, כ"ט באלול, ערב ראש השנה, והייתה מלווה בתחושת כאב עמוקה על פטירת ילד כה צעיר, דווקא ברגעים בהם הקהילה כולה מתכוננת לימים הנוראים.

מסע הלוויה עבר מול מרכז חב"ד העולמי ה-770, שם נוכחים אלפי אורחים שהגיעו לחודש החגים במיוחד מכל העולם, בדרכו לבית העלמין מונטיפיורי ברובע קווינס, שם נטמן בסמוך לאוהל ציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע.

רבים ליוו את הילד בדרכו האחרונה בדמעות ובתחושת אבל כבד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר