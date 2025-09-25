טרגדיה נוראה: הילד שלום מאיר בן ה-9 לא התעורר משנתו ונפטר

ברוך דיין האמת: הילד שלום מאיר רימלר ע"ה, בנם האהוב של הרב צבי ורעייתו פרל רימלר מחסידי חב"ד בשכונת קראון הייטס בברוקלין בניו יורק, נפטר בגיל 9 בלבד השבוע.

לפי הדיווח באתר חב"ד COL, שלום מאיר נודע כילד חביב, מלא חיים ואהוב על חבריו, ובפטירתו הותיר חלל עצום בקרב משפחתו וידידיו הרבים.

הוא הותיר אחריו את הוריו היקרים, אחיו ואחיותיו, וכן את סביו וסבתותיו - ר' משה ובלומה שניידר מפלורידה, והרב פייבל ורעייתו ציפורה רימלר מברוקלין.

הלוויתו התקיימה ביום שני, כ"ט באלול, ערב ראש השנה, והייתה מלווה בתחושת כאב עמוקה על פטירת ילד כה צעיר, דווקא ברגעים בהם הקהילה כולה מתכוננת לימים הנוראים.

מסע הלוויה עבר מול מרכז חב"ד העולמי ה-770, שם נוכחים אלפי אורחים שהגיעו לחודש החגים במיוחד מכל העולם, בדרכו לבית העלמין מונטיפיורי ברובע קווינס, שם נטמן בסמוך לאוהל ציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע.

רבים ליוו את הילד בדרכו האחרונה בדמעות ובתחושת אבל כבד.