בבני ברק הלכה לעולמה הבוקר בשיבה טובה ובגיל מופלגת האה"ח מרת חיה שכטר ע"ה, אשת הרה"ח ר' חיים צבי שכטר ז"ל, מזקני החסידים ומגדולי עסקני החסידות והיא בת 92 בפטירתה.
המנוחה ע"ה הייתה ידועה במסירותה עבור חינוך ילדיה לתורה וליראת שמיים טהורה, מתוך אהבת התורה והתקשרות לצדיקים. אישיותה הצדקנית בלטה במיוחד בקרבתה ודבקותה בצדיקי אמת, מהם שאבה את כוחה הרוחני ואת דרכה בחיים.
בנוסף, נודעה בחסד וברחמים שפעמו בליבה, והרבתה במעשי חסד מופלאים בסתר ובגלוי, עבור אלפים. ביתה היה תמיד פתוח לכל נצרך, והיא פעלה בנחישות ובהצנע למען האלמנות, היתומים והנצרכים, מתוך תחושת שליחות אמיתית. פטירתה הותירה חלל גדול בקרב מכריה ובני משפחתה.
בעלה הרה"ח ר' חיים צבי ז"ל, נפטר לפני 6 שנים ביום הסתלקות רבו, האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע.
המנוחה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בניה: ר' אליהו, ר' אפרים פישל, ר' מאיר יעקב, יו"ר המרכז העולמי של 'בית ויז'ניץ', ובנה ר' שלמה.
בתה מרת וורטהיימר, אשת הקבלן הנודע ר' יעקב וורטהיימר.
לפני כ15 שנים שיכלה את בתה הגדולה הגב' זלדה אדלר ע"ה מאשדוד שנפטרה מהמחלה הקשה.
מסע הלוויה תצא הבוקר בשעה 11:00 מבית המדרש הגדול 'אהבת ישראל' בקריית ויז'ניץ לבית החיים ויז'ניץ שם תיטמן לצד בעלה ז"ל ובתה ע"ה.
בני המשפחה יושבים שבעה בבית בנה הרב מאיר יעקב שכטר, ברחוב שד' ויז'ניץ 9 עד השעה 16:00 אחה"צ.
ת.נ.צ.ב.ה.
