הצדיק שעלה מטורקיה והיה מקורב להגר"ש בעדני זצ"ל הלך לעולמו 

הרב חיים כהן ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

המונים מלווים בשעה זו למנוחות את הצדיק רבי חיים כהן זצ"ל שהיה מתלמידיו המובהקים של הגר"ש בעדני זצ"ל במשך קרוב ל-60 שנה, אשר השיב נשמתו הזכה לבוראו היום - צום גדליה, והוא בן 83 בפטירתו.