הצדיק שעלה מטורקיה והיה מקורב להגר"ש בעדני זצ"ל הלך לעולמו 

המונים מלווים בשעה זו למנוחות את הצדיק רבי חיים כהן זצ"ל שהיה מתלמידיו המובהקים של הגר"ש בעדני זצ"ל במשך קרוב ל-60 שנה, אשר השיב נשמתו הזכה לבוראו היום - צום גדליה, והוא בן 83 בפטירתו.
המנוח זצ"ל נולד בטורקיה בחודש כסלו תש"ב להוריו ר' יצחק כהן ז"ל ולאמו מרת סלחה ע"ה.
המנוח ז"ל עמד במשך עשרות שנים על משמרת הכשרות בבורסת היהלומים רבים השיב מעוון וקירב לתורה ומצוות.
השכים והעריב לבתי כנסיות ומדרשות גם בימי חוליו וביומו האחרון זכה להתפלל במניין בראש השנה בנץ במצב בריאותי קשה.
מקורביו מספרים כי גם במצבו הבריאותי הקשה לא פסק מלימוד התורה מבוקר עד ערב.
חסד רב גמל לנזקקים ונצרכים ומשפחות אברכים בהצנע לכת וללא שום תמורה.
השאיר אחריו משפחה מפוארת
בין בניו: מזכה הרבים הרב ישראל מאיר כהן יו"ר מכון מאור חיים מייסד רעיון לימוד וסיום ששה סדרי משנה בשנה, ומו"ל משניות מבוארות דף ליום ותנ"ך מבואר דף ליום.
ההלוויה יצא מביתו רחוב רוזובסקי 11 בני ברק, לבית העלמין ירקונים פתח תקוה חלקה חרדית
יושבים שבעה בביתו רחוב הרב רוזובסקי 11 קומה 1
ת.נ.צ.ב.ה.
