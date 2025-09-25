כיכר השבת
הלם בחב"ד 

שעות אחרי שהעתיר באוהל הרבי: הגה"ח ר' יוסף יצחק קלמנסון זצ"ל נפטר בליל החג

אבל כבד ב'ניו הייבן', בליל ראשון של החג נפטר לבית עולמו הגה"ח רבי יוסף יצחק קלמנסון זצ"ל, ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש ומחבר ספרי "רשימות שיעורים" | המנוח היה בן שבעים בפטירתו בהותירו אחריו חלל עצום, ואלפי תלמידים שבורים ורצוצים מפטירתו הפתאומית (דיין האמת)

1תגובות
הגה"ח ר' יוסף יצחק קלמנסון זצ"ל (צילום: אתר collive.com)

בצער רב התקבלה הידיעה הכואבת מארצות הברית על פטירתו הפתאומיות של הגה"ח ר' יוסף יצחק קלמנסון זצ"ל, ראש ישיבת תומכי תמימים בניו הייבן, בעל מחבר ספרי "רשימות שיעורים", והוא בן 70 שנים בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בחודש ניסן תשט"ו יחד עם אחיו התאום שיבלחט"א הגה"ח רבי יחיאל מנחם מנדל, לאביהם, הגה"ח רבי יקותיאל דובער קלמנסון זצ"ל.

בבחרותו למד בישיבת 'תומכי תמימים' בצרפת אצל ראש הישיבה הגאון רבי יוסף גולדברג זצ"ל, וכבר בתור אברך צעיר נבחר לכהן ולעמוד בראש הישיבה החב"דית בקונטיקט.

היה ידוע בכשרונו כבעל הסברה נפלאה ובכתיבת חידושי תורה רבים, ספריו נתקבלו בקורת רוח רבה בעולם הישיבות, והסכמותיהם של גדולי ראשי הישיבות מעטרות את ספריו, במשך חייו הוציא לאור מחידושיו ספרים רבים על מסכתות הש"ס שלומדים בישיבות חב"ד וכן על חנוכה.

בערב ראש השנה עוד זכה לפקוד את אוהל חב"ד בבית העלמין בקווינס, בליל ראש השנה לא חש בטוב, כוחות ההצלה הוזעקו, אך למגינת לב בני משפחתו, ותלמידיו הרבים, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה בלילה הראשון של השנה החדשה.

הותיר אחריו את רעייתו תחי', ואת בניו: הרב מנחם מענדיל מלונדון, והרב משה שליח חב"ד בטקסס.

חתניו: הרב אברהם הענדל - מנהל בית חב"ד – בית לוי לדוברי אנגלית בבקעה, ירושלים. הרב אברהם שוחט – מגיד שיעור בישיבת אור אלחנן חב"ד ל. א. קליפורניה.

אחיו, הגאון רבי יחיאל מנחם מנדל קלמנסון מח"ס מי טל ואפיקי מים וראש ישיבת תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש בברינוא בצרפת.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הרב קלמנסון נולד ב' אדר ולא בחודש ניסן
לא משנה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר