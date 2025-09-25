בצער רב התקבלה הידיעה הכואבת מארצות הברית על פטירתו הפתאומיות של הגה"ח ר' יוסף יצחק קלמנסון זצ"ל, ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בניו הייבן, בעל מחבר ספרי "רשימות שיעורים", והוא בן 70 שנים בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בחודש ניסן תשט"ו יחד עם אחיו התאום שיבלחט"א הגה"ח רבי יחיאל מנחם מנדל, לאביהם, הגה"ח רבי יקותיאל דובער קלמנסון זצ"ל.

בבחרותו למד בישיבת 'תומכי תמימים' בצרפת אצל ראש הישיבה הגאון רבי יוסף גולדברג זצ"ל, וכבר בתור אברך צעיר נבחר לכהן ולעמוד בראש הישיבה החב"דית בקונטיקט.

היה ידוע בכשרונו כבעל הסברה נפלאה ובכתיבת חידושי תורה רבים, ספריו נתקבלו בקורת רוח רבה בעולם הישיבות, והסכמותיהם של גדולי ראשי הישיבות מעטרות את ספריו, במשך חייו הוציא לאור מחידושיו ספרים רבים על מסכתות הש"ס שלומדים בישיבות חב"ד וכן על חנוכה.

בערב ראש השנה עוד זכה לפקוד את אוהל חב"ד בבית העלמין בקווינס, בליל ראש השנה לא חש בטוב, כוחות ההצלה הוזעקו, אך למגינת לב בני משפחתו, ותלמידיו הרבים, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה בלילה הראשון של השנה החדשה.

הותיר אחריו את רעייתו תחי', ואת בניו: הרב מנחם מענדיל מלונדון, והרב משה שליח חב"ד בטקסס.

חתניו: הרב אברהם הענדל - מנהל בית חב"ד – בית לוי לדוברי אנגלית בבקעה, ירושלים. הרב אברהם שוחט – מגיד שיעור בישיבת אור אלחנן חב"ד ל. א. קליפורניה.

אחיו, הגאון רבי יחיאל מנחם מנדל קלמנסון מח"ס מי טל ואפיקי מים וראש ישיבת תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש בברינוא בצרפת.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.