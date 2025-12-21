כיכר השבת
זו הייתה התגובה

כשחנוכייה הוצבה בכיכר התל אביבית שבה נערכות ההפגנות הגדולות | צפו

המוקדים שיודעים הפגנות ומהומות בתל אביב בשנים האחרונות, פינו את מקומם השבוע למעמדי הדלקות יומיים, מאירים ומחשמלים, לאורך ימי החנוכה | כך זה נראה (בארץ)

1תגובות
(צילום: מרכז חב"ד תל אביב)

הפגנות וחסימות - אאוט, הדלקות וריקודים - אין. העיר תל אביב, שיודעת הפגנות סוערות בשנים האחרונות, הוארה לאורך כל ימי החנוכה באור החנוכה, ובהדלקות מרכזיות במגוון אזורים בעיר.

ההדלקות המרכזיות נערכו בכיכר רבין ובכיכר הבימה, שם התאספו מידי ערב אלפי תושבים ותיירים מזדמנים, להדלקות שנערכו על ידי בשיתוף העירייה.

ההדלקות הגדולות שולבו עם מוזיקה חגיגית, פעילויות לילדים, הופעות לילדים בחלק מהימים וגם הופעה חיה. לצד ההדלקות הגדולות, נערכו למעלה מ-200 הדלקות מרכזיות, בהשתתפות רבבות תושבי העיר.

בעקבות הפיגוע הקשה במסיבת חנוכה של חב"ד בסידני, עיריית תל אביב פרסמה בנר ראשון של חנוכה את הפוסט הבא ברשתות החברתיות: "נר ראשון של חנוכה, והלב כבד. החנוכייה הזאת, שמוצבת בפתח בניין העירייה, היא חנוכייה של חב"ד, כמו עוד רבות ברחבי העיר.

"כשאנחנו מדליקים אותה הערב, אנו זוכרים וכואבים את מותם של קורבנות הפיגוע המחריד בסידני ושולחים את תפילותינו לפצועים ולמשפחות.

יש עוד הרבה חושך בעולם, אבל כולנו יחד אור איתן, כאן ומעבר לים. הדליקו את האור".

תושבי רבים נענו לקריאת העירייה והציבו חנוכיות בחנויות ובבתי העסק שלהם. "הדרך שלנו להתמודד עם החושך הוא רק באמצעות הגברת האור", אמר השליח הראשי של חב"ד בתל אביב הרב יוסף שמואל גרליצקי, "הרבי מליובאוויטש הורה לנו במצבים כאלה להוסיף עוד ועוד באור, עוד הדלקות, עוד פעילויות, עוד אהבת ישראל".

(צילום: מרכז חב"ד תל אביב)
(צילום: מרכז חב"ד תל אביב)
(צילום: מרכז חב"ד תל אביב)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אין על חב''ד קירוב לבבות אמיתי כל אחד לפי דרכו. אירוע מטורף
ריקי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר