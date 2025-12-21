הפגנות וחסימות - אאוט, הדלקות וריקודים - אין. העיר תל אביב, שיודעת הפגנות סוערות בשנים האחרונות, הוארה לאורך כל ימי החנוכה באור החנוכה, ובהדלקות מרכזיות במגוון אזורים בעיר.

ההדלקות המרכזיות נערכו בכיכר רבין ובכיכר הבימה, שם התאספו מידי ערב אלפי תושבים ותיירים מזדמנים, להדלקות שנערכו על ידי שלוחי חב"ד בשיתוף העירייה.

ההדלקות הגדולות שולבו עם מוזיקה חגיגית, פעילויות לילדים, הופעות לילדים בחלק מהימים וגם הופעה חיה. לצד ההדלקות הגדולות, נערכו למעלה מ-200 הדלקות מרכזיות, בהשתתפות רבבות תושבי העיר.

בעקבות הפיגוע הקשה במסיבת חנוכה של חב"ד בסידני, עיריית תל אביב פרסמה בנר ראשון של חנוכה את הפוסט הבא ברשתות החברתיות: "נר ראשון של חנוכה, והלב כבד. החנוכייה הזאת, שמוצבת בפתח בניין העירייה, היא חנוכייה של חב"ד, כמו עוד רבות ברחבי העיר.

"כשאנחנו מדליקים אותה הערב, אנו זוכרים וכואבים את מותם של קורבנות הפיגוע המחריד בסידני ושולחים את תפילותינו לפצועים ולמשפחות.

יש עוד הרבה חושך בעולם, אבל כולנו יחד אור איתן, כאן ומעבר לים. הדליקו את האור".

תושבי רבים נענו לקריאת העירייה והציבו חנוכיות בחנויות ובבתי העסק שלהם. "הדרך שלנו להתמודד עם החושך הוא רק באמצעות הגברת האור", אמר השליח הראשי של חב"ד בתל אביב הרב יוסף שמואל גרליצקי, "הרבי מליובאוויטש הורה לנו במצבים כאלה להוסיף עוד ועוד באור, עוד הדלקות, עוד פעילויות, עוד אהבת ישראל".