כיכר השבת
ללא רקע רפואי

אבל כבד בפתח תקווה: משגיח הכשרות הרב מאיר מזרחי ז"ל נפטר בפתאומיות 

אבל כבד ב'פתח תקווה', במהלך השבת נפטר לבית עולמו בפתאומיות הרב מאיר מזרחי ז"ל, משגיח כשרות נודע, והוא בן 40 בלבד. הותיר אחריו משפחה כואבת ומורשת של אמונה וחסד (דיין האמת)

הרב מאיר מזרחי ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

בצער רב וביגון עמוק התקבלה הבשורה הקשה על פטירתו הפתאומית בשבת הראשונה של שנת תשפ"ו של הרב מאיר מזרחי ז"ל, משגיח כשרות נודע, ותושב העיר פתח תקווה והוא כבן 40 בלבד.

פטירתו הפתאומית של הרב מזרחי, שהיה ללא כל רקע רפואי מוכר, הכתה את המשפחה והקהילה בהלם וצער עמוק. במהלך השבת התמוטט הרב מזרחי ז"ל בפתאומיות, וצוותי רפואה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך לצער כולם נאלצו לקבוע את מותו.

הרב מזרחי, תושב רחוב טרומפלדור בפתח תקווה, היה דמות מוכרת ואהובה בעיר. לאורך השנים הוא הקדיש את חייו לעבודת הקודש והאמת, הן בתפקידו כמשגיח כשרות מסור, והן כיהודי יקר שקיים תורה ומצוות באהבת ה' ואהבת הבריות. הוא היה אדם בעל חסד ואציל מידות, והותיר אחריו משפחה כואבת ושבורה. הוא הותיר אחריו מורשת של אמונה, חריצות וצניעות.

בפטירתו הפתאומית הותיר אחריו את רעייתו האלמנה שתחי' ושתי בנותיו, להן ציפה במשך שנים.

נמשיך ונעדכן אודות מסע ההלוויה.

ת.נ.צ.ב.ה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהודעות פטירה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר