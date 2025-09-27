בצער רב וביגון עמוק התקבלה הבשורה הקשה על פטירתו הפתאומית בשבת הראשונה של שנת תשפ"ו של הרב מאיר מזרחי ז"ל, משגיח כשרות נודע, ותושב העיר פתח תקווה והוא כבן 40 בלבד.

פטירתו הפתאומית של הרב מזרחי, שהיה ללא כל רקע רפואי מוכר, הכתה את המשפחה והקהילה בהלם וצער עמוק. במהלך השבת התמוטט הרב מזרחי ז"ל בפתאומיות, וצוותי רפואה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך לצער כולם נאלצו לקבוע את מותו.

הרב מזרחי, תושב רחוב טרומפלדור בפתח תקווה, היה דמות מוכרת ואהובה בעיר. לאורך השנים הוא הקדיש את חייו לעבודת הקודש והאמת, הן בתפקידו כמשגיח כשרות מסור, והן כיהודי יקר שקיים תורה ומצוות באהבת ה' ואהבת הבריות. הוא היה אדם בעל חסד ואציל מידות, והותיר אחריו משפחה כואבת ושבורה. הוא הותיר אחריו מורשת של אמונה, חריצות וצניעות.

בפטירתו הפתאומית הותיר אחריו את רעייתו האלמנה שתחי' ושתי בנותיו, להן ציפה במשך שנים.

נמשיך ונעדכן אודות מסע ההלוויה.

ת.נ.צ.ב.ה.