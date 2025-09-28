כיכר השבת
אסון בערב החג

הקהילה ברחובות מזועזעת: הרב יוסף גיאת ז"ל נפל למוות בבניית הסוכה

אסון כבד בעיר רחובות, הרב יוסף גיאת ז"ל, מייסד בית הכנסת 'צעירי תימן' ברחובות, נהרג הבוקר בגיל 75 בתאונה טרגית במהלך הכנות לחג הסוכות | ההלוויה תתקיים היום בשעה 16:00 (דיין האמת)

הבניין בו נפל הרב גיאת ז"ל ברחובות (צילום: זק"א)

אבל כבד ירד הבוקר על העיר רחובות, עם היוודע דבר מותו הטראגי של הרב יוסף גיאת ז"ל, בן 75. הרב גיאת נהרג לאחר שנפל מגובה בעת שהיה עסוק בהכנות לחג הסוכות ובניית סוכה.

כוחות הצלה ומשטרה הוזעקו למקום האירוע, ולמרבה הצער לא נותר להם ברירה וקבעו את מותו של הרב גיאת ז"ל.

צוותי זק"א מרחב שפלה, וביניהם מתנדבים מרחובות, הגיעו במהירות לזירה ברחוב בנימין, והחלו בפעילות מורכבת ומקצועית. עבודתם המסורה, בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה וכלל הגורמים הרלוונטיים, הבטיחה את שחרור גופתו של המנוח במהירות המירבית לקבורה, ובכך חסכה ממשפחתו שעות ארוכות של כאב וסבל.

הרב גיאת היה דמות מוכרת ואהובה בעיר, וייסד את בית הכנסת 'צעירי תימן' שבו שימש כרב. הקהילה נפרדת ממנו בצער עמוק.

הלווייתו תצא היום, בשעה 16:00, מבית הכנסת שכה אהב ובו פעל כל חייו, משם תמשיך לבית העלמין גרודסקי ברחובות, שם ימצא את מנוחתו האחרונה.

משפחתו של הרב גיאת, כמו גם קהילת בית הכנסת וחבריו הרבים, אבלים על לכתו.

ת.נ.צ.ב.ה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר