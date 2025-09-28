אבל כבד ירד הבוקר על העיר רחובות, עם היוודע דבר מותו הטראגי של הרב יוסף גיאת ז"ל, בן 75. הרב גיאת נהרג לאחר שנפל מגובה בעת שהיה עסוק בהכנות לחג הסוכות ובניית סוכה.

כוחות הצלה ומשטרה הוזעקו למקום האירוע, ולמרבה הצער לא נותר להם ברירה וקבעו את מותו של הרב גיאת ז"ל.

צוותי זק"א מרחב שפלה, וביניהם מתנדבים מרחובות, הגיעו במהירות לזירה ברחוב בנימין, והחלו בפעילות מורכבת ומקצועית. עבודתם המסורה, בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה וכלל הגורמים הרלוונטיים, הבטיחה את שחרור גופתו של המנוח במהירות המירבית לקבורה, ובכך חסכה ממשפחתו שעות ארוכות של כאב וסבל.

הרב גיאת היה דמות מוכרת ואהובה בעיר, וייסד את בית הכנסת 'צעירי תימן' שבו שימש כרב. הקהילה נפרדת ממנו בצער עמוק.

הלווייתו תצא היום, בשעה 16:00, מבית הכנסת שכה אהב ובו פעל כל חייו, משם תמשיך לבית העלמין גרודסקי ברחובות, שם ימצא את מנוחתו האחרונה.

משפחתו של הרב גיאת, כמו גם קהילת בית הכנסת וחבריו הרבים, אבלים על לכתו.

ת.נ.צ.ב.ה.