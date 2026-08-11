לראשונה מזה יותר משבוע בו ארה"ב נמנעה מלפתוח במתקפה במצרי הורמוז, אחר הצהריים דווח על תקיפה אמריקנית כנגד ספינה שניסתה לשבור את המצור האמריקני.

לפי הדיווחים, כוחות צבא ארצות הברית ירו היום (שלישי) לעבר ספינה הנושאת את דגל פנמה במפרץ עומאן, לאחר שזו ניסתה להפר את המצור הימי האמריקני על נמלי איראן.

מסוק אמריקני פגע בהגה הכיוון של כלי השיט וגרם להצתת שריפה, אשר כובתה בהמשך. חברת האבטחה הימית ונגארד זיהתה את הספינה בשם וולה נובה. כל 17 אנשי הצוות שהיו על סיפון הספינה אותרו במלואם, ולא דווח על נפגעים באירוע.

התקיפה האמריקנית מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר שוב אמש כי ארה"ב שולטת במצרים, וזלזל בתקיפות האירניות במצר נגד ספינות, אירועים שחזרו על עצמם שוב ושוב בימים האחרונים.

הנשיא סירב לפרט מה הוא מתכנן בהמשך, ואמר לעיתונאים: "אתם עוד תראו".