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המצור על איראן

הסלמה בדרך? | לראשונה מזה זמן רב: ארה"ב תקפה במצרי הורמוז | כל הפרטים

לראשונה מזה יותר משבוע שארה"ב נמנעה מלבצע תקיפה בהורמוז או להגיב לתקיפות האיראניות, היום דווח לראשונה על תקיפה אמריקנית כנגד ספינה שנסתה להפר את המצור האמריקני | כל הפרטים על התקיפה האמריקנית שעשויה להביא להסלמה (חדשות)

2תגובות
נחתים אמריקאים עולים על מסוק UH-1Y (צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי)

לראשונה מזה יותר משבוע בו נמנעה מלפתוח במתקפה במצרי הורמוז, אחר הצהריים דווח על תקיפה אמריקנית כנגד ספינה שניסתה לשבור את המצור האמריקני.

לפי הדיווחים, כוחות צבא ארצות הברית ירו היום (שלישי) לעבר ספינה הנושאת את דגל פנמה במפרץ עומאן, לאחר שזו ניסתה להפר את המצור הימי האמריקני על נמלי .

מסוק אמריקני פגע בהגה הכיוון של כלי השיט וגרם להצתת שריפה, אשר כובתה בהמשך. חברת האבטחה הימית ונגארד זיהתה את הספינה בשם וולה נובה. כל 17 אנשי הצוות שהיו על סיפון הספינה אותרו במלואם, ולא דווח על נפגעים באירוע.

התקיפה האמריקנית מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר שוב אמש כי ארה"ב שולטת במצרים, וזלזל בתקיפות האירניות במצר נגד ספינות, אירועים שחזרו על עצמם שוב ושוב בימים האחרונים.

הנשיא סירב לפרט מה הוא מתכנן בהמשך, ואמר לעיתונאים: "אתם עוד תראו".

איראןארצות הבריתמצר הורמוז

2 תגובות

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1
כרגיל מאיימים ולא מבצעים.
אמא
לב מלכים ביד השם ישנו מנהיג לבירה וזה השם יתברך שמו כצת סבלנות זה רק יועיל
צמח סניור

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