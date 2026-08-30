התיעוד מהיריקות - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:11 התיעוד מהיריקות ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מרחב דוד במחוז ירושלים עיכבו במהלך סוף השבוע שבעה חשודים חרדים בחשד לפגיעה באנשי דת ובמקומות קדושים בעיר העתיקה בירושלים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, ארבעה מהחשודים נעצרו בזמן אמת לאחר שעל פי החשד ירקו לעבר מנזר הפטריארך הארמני שברובע הארמני, ושלושה נוספים עוכבו בחשד שהשחיתו קברים מוסלמיים באזור. המעצרים מגיעים על רקע פעילות משטרתית מוגברת בעיר העתיקה, שנועדה למנוע פגיעות באנשי דת ובמוסדות דת. כידוע, בחודשים האחרונים התעוררה סערה בינלאומית סביב תופעת היריקות על כמרים בעיר העתיקה, כאשר גורמים בציבור החרדי הבהירו כי מדובר במעשים של שוליים שאינם מקבלים גיבוי מההנהגה הרוחנית. במסגרת הפעילות היזומה שביצעו השוטרים במהלך סוף השבוע, הן בצורה גלויה והן בצורה סמויה, זוהו ארבעת החשודים בעת ביצוע המעשה ליד מנזר הפטריארך הארמני. השוטרים פעלו במהירות ועיכבו אותם לחקירה. במקביל, במהלך אותו סוף שבוע, זוהו ועוכבו שלושה בגירים נוספים בחשד שהשחיתו קברים בבית קברות מוסלמי בעיר העתיקה. "חכה חכה": הבן החשוד פרץ לבית אביו עם סכין שעות אחרי ששוחרר | צפו קובי רוזן | 13:12 כלל החשודים נחקרו בחשד להתנהגות העלולה לפגוע בשלום הציבור, עבירה המוגדרת בחוק כחמורה במיוחד כאשר היא מתבצעת במקומות רגישים כמו העיר העתיקה. לאחר החקירה, שוחררו כולם בתנאים מגבילים, כאשר המשטרה ממשיכה לבחון את נסיבות האירועים. תופעת היריקות על אנשי דת נוצרים בעיר העתיקה עוררה בחודשים האחרונים גינויים חריפים מצד גדולי ישראל. ח"כ אורי מקלב, יו"ר סיעת יהדות התורה, הבהיר במפגש עם נשיאת הבונדסטאג הגרמני כי הציבור החרדי דוחה ומגנה את ההתנכלויות לאנשי דת נוצרים, וכי מדובר במעשים חריגים של שוליים שאינם מקבלים גיבוי מההנהגה.

מקלב בפגישה עם הנציגים הגרמנים

בנוסף, זקן הפוסקים הגר"א נבנצל ורב הכותל המערבי הרב שמואל רבינוביץ יצאו בקול קורא חריף המגנה את תופעת היריקות ומבהיר כי אין לה כל בסיס הלכתי. במכתבם ציינו הרבנים כי מדובר במעשה פסול וחמור, הסותר את ערכי התורה ופוגע בכבוד האדם ובקדושת ירושלים.

המשטרה מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד כל ניסיון לפגוע בשלום הציבורי ובחופש הדת בעיר העתיקה, ותאכוף את החוק בכל מקרה של פגיעה באנשי דת או במקומות קדושים. הפעילות המוגברת במרחב דוד כוללת סיורים תכופים, פעילות מודיעינית ושיתוף פעולה עם נציגי הקהילות השונות בעיר העתיקה.