לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ז, פרסמה היום (ראשון) רשות האוכלוסין וההגירה את נתוני השמות הנפוצים ביותר בקרב הילדים שייכנסו לכיתה א' השנה.

הנתונים מגלים תמונה מעניינת של מגמות השמות במגזרים השונים, כאשר חלק מהשמות שומרים על מעמדם המוביל לאורך שנים.

במגזר הכללי, השם מוחמד ממשיך להוביל בראש הרשימה בקרב הבנים עם המקום הראשון, ואחריו השמות יוסף ואדם. בקרב הבנות, השם תמר תופס את המקום הראשון במגזר הכללי, ואחריו מרים ואביגיל. השמות שרה, יעל ונועה ממשיכים להיות פופולריים בקרב ההורים.

במגזר היהודי, השם אריאל תופס את המקום הראשון בקרב הבנים, כאשר השמות דוד ולביא ממשיכים להיות נפוצים ביותר. השמות אורי, דניאל ואיתן גם הם נמצאים בעשירייה הראשונה. בקרב הבנות היהודיות, תמר מובילה את הרשימה, ואחריה אביגיל ויעל.

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עיון בנתונים מגלה כי חלק מהשמות שומרים על פופולריות לאורך שנים. כך למשל, השם דוד נמצא בעקביות בראש הרשימה במגזר היהודי, בעוד שהשם מוחמד ממשיך להוביל במגזר הכללי. גם השמות התנ"כיים כמו יוסף, מרים ושרה ממשיכים להיות בחירה פופולרית בקרב הורים רבים.

בהשוואה לשנים קודמות, ניתן לראות כי חלק מהשמות עולים ויורדים בפופולריות. השם לביא, שזינק בפופולריות בעקבות מבצע 'עם כלביא', ממשיך להיות בין השמות המובילים. גם השמות אריאל ואורי שומרים על מעמדם הגבוה ברשימה.

בקרב הבנות, השמות תמר ואביגיל ממשיכים להוביל, כאשר גם השמות יעל, נועה ושרה נמצאים בעשירייה הראשונה. השם אדל, שהיה פופולרי מאוד בשנים האחרונות, ממשיך להיות בין השמות הנבחרים.

יצוין כי בחירת השמות משקפת לעיתים מגמות חברתיות ותרבותיות. השמות התנ"כיים ממשיכים להיות פופולריים במגזר היהודי, בעוד שבמגזר הכללי ניתן לראות שילוב של שמות ממקורות שונים. הנתונים מהשנים הקודמות מראים כי מגמות אלו נשמרות לאורך זמן.