אשה חלמה כל חייה לדעת איך נראה בית ספר מבפנים, והיום, בעשור העשירי לחייה, היא סוף סוף מגשימה את החלום לצד בתה בת ה-71 | עם טאבלט חדש ביד וחיוך של ילדה ביום הראשון ללימודים, היא הפכה לסמל עולמי של תקווה והתמדה (חדשות בעולם)
יו"ר המחנה הממלכתי, השר בני גנץ, התייחס לפעולות צה"ל ברפיח ולהודעת חמאס בנוגע לעסקת החטופים | "לצוות המשא ומתן שיצא לקהיר, אין רק מנדט להקשיב – יש לו חובה להפוך כל אבן, ולפעול כדי להביא למתווה. כולנו פועלים כדי שזה מה שיקרה, יום-יום" (חדשות)
עונת הרישום הגיע לסיומה בימים אלו, לאחר חודשים ארוכים של רישום סוער ואגרסיבי שלא היה בשנים עברו. "כיכר השבת", עם מפת הרישום המלאה בישיבות הליטאיות, וגם: איפה בית המדרש התרחב, מי הישיבה שסגרה שעריה ופתחה מקום חדש, מי הישיבה ששינתה קו באמצע הרישום ואיזה ר"מ מיתולוגי עבר ללמד בישיבה אחרת וגרם לדרמה | סיקור מיוחד (אקטואליה)
מערכת החינוך החרדית פותחת הבוקר את שנת הלימודים ה'תשפ"ג, לאחר שלושה שבועות של בין הזמנים | למעלה ממאה אלף אברכים, כ-90 אלף בני ישיבות, ולמעלה ממאה אלף ילדי הגנים, החיידרים ותלמודי התורה | בהצלחה! (חרדים)