סבתא בת 91 נכנסה לכיתה א': תלמידה הוכיחה שלעולם לא מאוחר 

קטלינה מנדוזה, קשישה בת 91 ביום הראשון בבית הספר ( צילום: מסך )

בעולם שבו רבים מרגישים ש"פספסו את הרכבת", מגיע סיפורה המדהים של קטלינה מנדוזה, קשישה בת 91 מאל סלוודור, שמזכירה לכולנו שהתשוקה ללמוד אינה דועכת לעולם. קטלינה נרשמה השנה לראשונה בחייה לבית הספר היסודי "אל קונגו", שם היא לומדת כעת בכיתה א'.

הסיפור המרגש מקבל תפנית מפתיעה עוד יותר: קטלינה אינה צועדת לבדה במסדרונות בית הספר. מלווה אותה בתה, תרזה טובאר בת ה-71, שלומדת באותו המוסד בכיתה ח'. "אמא שלי תמיד אמרה שהיא מעולם לא ידעה איך נראה בית ספר מבפנים," סיפרה תרזה בהתרגשות, "אמרתי לו שעדיין יש זמן והיא קיבלה מוטיבציה. היא נהנית מאוד".

קטלינה מנדוזה בת ה91 מכיתה א' ובתה תרזה טובאר בת ה-71 מכיתה ח' ( צילום: מסך )

בטקס חגיגי שנערך בבית הספר, זכתה קטלינה למחווה מרגשת כאשר שרת החינוך של אל סלוודור, קארלה טריגוארוס, העניקה לה באופן אישי ערכת לימודים הכוללת מחברות, ספרים ומכשיר טאבלט חדיש.

הטאבלט הוא חלק מיוזמה ממשלתית המנגישה טכנולוגיה גם למבוגרים הלומדים במסגרות גמישות, מתוך הבנה שהקידמה שייכת לכולם.

המורים בבית הספר מעידים כי למרות גילה, קטלינה היא תלמידה דינמית שמבינה היטב את ההוראות ונהנית להשתתף בשיעורים. בסרטונים מהכיתה היא נראית פותרת בהצלחה תרגילי חשבון פשוטים, כמו חיבור של 4 ו-3, כשהיא קורנת מאושר. "אני מרגישה מאושרת מאוד להיות כאן, מעולם לא נכנסתי לכיתה קודם לכן," אמרה קטלינה.

סיפורן של האם והבת הפך למנוע של מוטיבציה הדדית, כשהן מוכיחות שחינוך יכול לחזק את הקשרים המשפחתיים ולשנות חיים בכל שלב. כפי שסיכמה זאת תרזה: "אל תתנו למחשבה שהגיל הוא מחסום לעבור לכם בראש".