חומת הרים תלולה ומאפירה, סוגרת על "עמק קדישא". בשוליה מדרגות-מדרגות עמוסות עצי-פרי, כרמי גפן ועצי צפצפה. בפינת אחד הגגות השטוחים יושב מכונס על גבי שטיח ארגמן, מעיין בספר, אנטוניוס השני פטרוס עריידה, הפטריארך ה-73 של הכנסייה המארונית, בן 72 בביקור זה, והוא לא מסתיר את עמדתו על היהודים בלבנון ועל הציונות (היסטוריה)
קיריל הראשון של מוסקבה, הפטריארך של מוסקבה ורוסיה כולה, נפגש היום (ראשון) עם הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר, בלשכתו במשרדי הרבנות הראשית לישראל. מיד בכניסתו למשרד, קיבלו הרב מצגר בחמימות, לחץ את ידו ונשקו על לחיו, זאת למרות הצלב שהוא עוטר על ראשו. תמונות (כיכר היום)